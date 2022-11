Tennista picchiata da papà allenatore/ Video, “Non ti impegni abbastanza”: arrestato

Una tennista di 14 anni a Belgrado, in Serbia, è stata picchiata dal papà nonché allenatore poiché colpevole di “non essersi impegnata abbastanza”: il video choc, registrato da uno degli altri maestri presenti al campo, mostra l’uomo mentre dà calci e schiaffi alla figlia in lacrime su una panchina, poi la trascina a terra afferrandola per i capelli. È a quel punto che, come riportato dal Corriere della Sera, colui che filma inizia ad urlare e salva la vittima. Le immagini sono state consegnate alle forze dell’ordine e l’autore della brutale azione è stato arrestato per violenza domestica.

L’uomo è un cinquantenne di origini cinesi che non sembrerebbe essersi ancora integrato nella comunità serba, tanto che non parla neanche la lingua del posto nonostante da tempo viva nel Paese insieme alla ragazzina. Il terribile episodio di cui lui e la figlia si sono resi protagonisti è avvenuto nei campi da tennis del club “Crvena Zvezda”.

Tennista picchiata da papà allenatore: il video choc pubblicato da Igor Juric

A rendere nota la vicenda della tennista picchiata dal papà allenatore a Belgrado è stato Igor Juric: l’ex calciatore, che oggi gestisce un centro per la protezione dell’infanzia, ha pubblicato il video choc su Twitter. “Un’altra brutale violenza di un padre contro una figlia. Ho ricevuto informazioni in merito al fatto che si tratta di una famiglia proveniente dalla Cina. Presenteremo una denuncia penale anche contro questo mostro”, ha assicurato.

A esporsi è stato anche Patrick Mouratoglou, noto allenatore francese. “Tutto questo è assolutamente inaccettabile, dobbiamo sradicare ogni tipo di abuso sui bambini, che sia fisico o psicologico. Riguarda ogni settore della nostra società civile, non solo il tennis. Pensiamo a come eliminarlo dal nostro sport”. Non è purtroppo la prima volta, infatti, che atleti di giovane età subiscono delle vessazioni poiché ritenuti non abbastanza performanti dai propri maestri.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022













