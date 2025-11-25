La premier del Giappone lancia l'allarme su Taiwan e i rapporti con la Cina. A confliggere sono le mire espansionistiche di Tokyo e Pechino

L’aumento della tensione fra Cina e Giappone è il frutto di una lunga storia di rapporti che hanno alternato schermaglie diplomatiche a convergenti interessi commerciali. Al peso dell’ingombrante memoria storica delle due guerre sino-giapponesi, con cui nessuno dei due Paesi ha fatto realmente i conti, si sono aggiunte le conseguenze del revanscismo cinese e della volontà di Xi Jinping di realizzare il ricongiungimento con Taiwan.

Dal 2010 la Cina e il Giappone hanno inasprito i toni in seguito alla crisi delle isole Senkaku/Diaoyu, che hanno un valore simbolico, in quanto rimandano al retaggio dell’imperialismo giapponese, ma ovviamente anche geopolitico, poiché il loro possesso assicura il controllo del Mar Cinese Orientale.

Le recenti dichiarazioni del primo ministro giapponese Sanae Takaichi che ha definito un possibile attacco cinese a Taiwan come una “situazione che minaccia la sopravvivenza” del Giappone, hanno sicuramente un impatto forte e sono il frutto di una lunga stagione di tensioni.

La postura assunta dalla premier Takaichi non rappresenta una novità, risulta piuttosto un passo decisivo per sciogliere l’ambiguità strategica che ha caratterizzato le relazioni sino-giapponesi. Da questo punto di vista, vanno considerate parte dell’eredità di Shinzo Abe, che avviò nel 2015 una revisione delle stringenti condizioni poste dalla costituzione giapponese alla politica di difesa, riuscendo ad estendere il principio di autodifesa anche a un “Paese strettamente legato”, che se attaccato poteva mettere a repentaglio la sicurezza del Giappone. Non è un caso che la premier Takaichi reputi Abe il proprio mentore e abbia fatto della revisione dell’articolo 9, che sancisce la rinuncia alla guerra, uno dei punti più significativi del proprio programma.

La competizione sino-giapponese generalmente viene vista come un corollario della rivalità sistemica fra USA e Cina, ma questo tipo di interpretazione finisce per ridurre a un unico fattore una complessa questione che va inserita nel più ampio contesto delle relazioni dell’Indo-Pacifico, all’interno del quale il Giappone intende giocare in autonomia la propria partita. In questa prospettiva, la postura assunta dal governo di Takaichi si colloca nel solco tracciato da Abe, che provò a combinare la deterrenza assertiva, una partnership strategica con gli alleati e la capacità negoziale.

Come Abe riallacciò i rapporti diplomatici con Xi dopo la crisi del 2012, che seguì la nazionalizzazione delle isole Senkaku, è facile immaginare che la Takaichi manterrà vivi i canali diplomatici con Pechino, realizzando una strategia che punterà a coniugare questioni geo-economiche e sicurezza nazionale.

Quello che risulta irreversibile, però, è il processo che porterà il Giappone a divenire una potenza regionale, con capacità di proiezione su scala globale. La riforma del 2015, il progressivo aumento del budget destinato alla difesa e le dichiarazioni di Takaichi sono le tappe di questo processo.

Nonostante si possa registrare una convergenza d’interessi con gli USA in chiave anticinese, il Giappone intende reclamare un ruolo da protagonista nel teatro dell’Indo-Pacifico e non sembra essere spaventano dalla possibilità che l’amministrazione Trump avvii un disimpegno dalla regione.

Il dossier Taiwan riveste un ruolo centrale per il Giappone indipendentemente dagli interessi americani, le relazioni con quella che Pechino chiama “l’isola ribelle” sono di lunga data e privilegiate. Taiwan era considerata la perla dell’Impero giapponese, che la governò dal 1895 al 1945, le due economie sono interdipendenti e complementari e, benché nella percezione comune l’isola sia considerata “di fronte” alla Cina, dal punto di vista geografico è più vicina alle isole Yonaguni, l’estremo occidentale del territorio giapponese.

Ad alzare il livello di complessità delle relazioni sino-giapponesi è la diversa concezione del Mar Cinese Meridionale e di quello Orientale, che per Pechino vanno considerati come dei near seas sui quali l’egemonia economica e politica deve essere indiscussa.

Viceversa, per la dottrina giapponese il Mar Cinese è parte del più vasto Indo-Pacifico, all’interno del quale va assicurata la libertà di commercio e di navigazione. Non è un caso che il concetto di Indo-Pacifico, elaborato da Karl Haushofer, uno dei padri della geopolitica, fu ripreso da Abe, che parlò di “Free and Open Indo-Pacific” per descrivere un continuum fra due oceani, la cui libera navigazione è di importanza vitale per l’economia giapponese e per collegare aree di commercio autonome dall’influenza cinese. In definitiva la Takaichi non ha cambiato la visione di Abe, ma l’ha espressa con più forza.

Al momento, il passato ingombrante che lega la memoria storica di Cina e Giappone e le divergenti visioni strategiche contribuiscono a dare ad entrambe le potenze una postura che privilegia la deterrenza. È una situazione complessa che potrebbe non avere bisogno dell’amministrazione Trump per innescare l’escalation.

