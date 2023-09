Tensione Russia-Gran Bretagna/ Putin contro Sunak: “Uk ha addestrato gli ucraini”

Clima di altissima tensione tra Russia e Gran Bretagna, Vladimir Putin attacca Rishi Sunak. Secondo il leader del Cremlino, Londra sarebbe dietro un fallito piano di sabotaggio ucraino su un impianto atomico russo. Dito puntato senza alcuna prova, spiega l’Independent. Martedì, parlando al Forum economico orientale di Vladivostok, il presidente russo ha affermato che le forze del suo paese hanno arrestato dei “sabotatori” ucraini che pianificavano di danneggiare le linee elettriche nella struttura – e ha affermato che erano stati istruiti dai servizi segreti britannici. “Durante l’interrogatorio, loro [i ‘sabotatori’] hanno ammesso di essere stati addestrati sotto la supervisione di istruttori britannici”, le parole di Putin nel corso del suo attacco all’Occidente per l’aiuto a Kiev.

Tensione Russia-Gran Bretagna

“[Gli inglesi] capiscono con cosa stanno giocando, oppure no? Stanno provocando la nostra risposta nei siti nucleari ucraini, nelle centrali nucleari o cosa? Lo fa la leadership britannica, o il Primo Ministro [del Regno Unito. Rishi Sunak] sanno di cosa sono impegnati i loro servizi speciali in Ucraina?”, ha aggiunto Putin. Con il suo discorso, Putin per la prima volta ha rivelato i dettaglio del presunto attacco, anche se non sono state rese note informazioni su dove fosse la struttura o la data. E ancora: “Presumo che sia possibile che i servizi speciali britannici agiscano su ordine degli americani”. Il timore è legato alla possibile escalation tra Mosca e Londra, ricordando che lunedì il primo ministro britannico aveva accusato la Russia di aver preso di mira una nave mercantile civile nel Mar Nero.

