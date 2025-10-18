Il successo di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle starebbe scatenando tensioni dietro le quinte con un'altra concorrente.

La vera rivelazione di Ballando con le stelle 2025 è indubbiamente Francesca Fialdini che, sin dalla prima puntata, ha spiazzato tutti mostrando non solo armonia e movimenti sinuosi ma anche un ritmo che in pochi immaginavano avesse. Una bravura che il maestro Giovanni Pernice è riuscito ad esaltare con le sue coreografie permettendo alla conduttrice di vincere ben due puntate e di arrivare a pari merito con Barbara D’Urso nel corso della terza puntata. La Fialdini, così, sta portando a casa non solo voti altissimi che la giuria le assegna ogni settimana ma anche i complimenti sia da Carolyn Smith che è molto severa nei suoi giudizi tecnici che da Selvaggia Lucarelli e Mariotto.

Anche il pubblico, tuttavia, chiamato a sostenere i vari concorrenti con le votazioni social, sta riconoscendo il talento della conduttrice di Da noi a ruota libera che sta così tirando fuori un suo lato rimasto finora nascosto. Tuttavia, proprio la sua bravura starebbe scatenando tensioni dietro le quinte.

Chi è la concorrente “invidiosa” di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025

Nonostante Francesca Fialdini si stia dimostrando molto disponibile con gli altri concorrenti come dimostra un video pubblicato su X in cui prova con Martina Colombari, sembra che la sua bravura stia scatenando diverse tensioni dietro le quinte. Secondo quanto fa sapere il settimanale Gente, in particolare, pare che una concorrente non stia reagendo benissimo al successo della conduttrice di Raiuno.

Secondo quando riporta Gente, la suddetta concorrente la cui identità non è stata svelata, sarebbe irritata per il trattamento che la giuria starebbe riservando alla Fialdini che, a suo dire, sarebbe molto diverso da quello riservato a lei. In vista della quarta puntata in cui la conduttrice del programma Da noi a ruota libera è pronta a sorprendere ancora, il clima che si respira dietro le quinte dello show di Milly Carlucci non sarebbe serenissimo.