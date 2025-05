Le polemiche intorno alla partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest 2025 non sembrano placarsi, bensì tutto il contrario. Ma, si proceda con ordine. A rappresentare il Paese quest’anno è Yuval Raphael, cantante 24enne sopravvissuta all’attacco del 7 ottobre 2023 durante il festival musicale Nova. Yuval è riuscita a salvarsi restando nascosta per ore sotto i corpi delle vittime, vivendo un’esperienza che le ha lasciato un trauma indelebile, di cui ha poi parlato in diverse occasioni pubbliche.

Dopo essere stata scelta attraverso un talent show, Yuval ha deciso quindi di presentarsi con il brano “New day will rise”, scatenando prevedibilmente una pioggia di polemiche. Tra l’altro, l’artista ha anche voluto portare canzone pop con un messaggio di speranza e rinascita, un altro particolare che ha fatto storcere ulteriormente il naso. Questo perché, a detta di molti, il testo del brano si trova in netto contrasto con il clima a dir poco ostile che ha accompagnato la partecipazione dell’israeliana, respinta da molti.

Eurovision 2025: tutte le polemiche legate alla presenza di Yuval Raphael

La partecipazione di Yuval Raphael all’Eurovision 2025 ha quindi acceso un feroce dibattito, diventando uno dei temi centrali dell’edizione, proprio com’era accaduto anche lo scorso anno a Malmo. In particolare, durante la seconda semifinale di giovedì 15 maggio, l’esibizione della cantante è diventata un vero e proprio caso, dato che alcuni spettatori hanno voluto protestare apertamente con fischi e sventolando la bandiera palestinese. Al che, è intervenuta la sicurezza per allontanarli, ma l’episodio ha comunque fatto il giro del web, finendo per essere il momento più commentato della serata.

Non solo, bisogna ricordare anche che, ancor prima della sua esibizione, oltre 70 ex concorrenti dell’Eurovision avevano firmato una lettera aperte per chiedere l’esclusione di Israele dal concorso. Inoltre, alcune emittenti europee (come Spagna, Irlanda e Islanda) avevano richiesto all’European Broadcasting Union (EBU) di rivalutare la partecipazione del Paese, ritenendo necessario tenere in conto l’attuale contesto geopolitico. Tuttavia, l’EBU ci ha tenuto a ribadite la natura apolitica dell’evento, precisando che l’Israele è rappresentato dall’emittente pubblica KAN, considerata indipendente dal governo. A questo punto, non resta che guardare la finale per capire come si evolverà questa vicenda.