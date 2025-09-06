Ivan Zazzaroni svela un curioso retroscena sulla presunte tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le Stelle

Ivan Zazzaroni racconta un curioso retroscena relativo alla sua lunga avventura a Ballando con le Stelle e alle presunte tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Secondo il celebre giornalista sportivo, infatti, in passato ci sarebbero state delle ruggini tra la presidentessa della giuria e la brillante opinionista. Divergenze che sarebbero ormai dissipate, anche se i commenti e i confronti accesi sembrano non mancare mai durante le puntate. “In passato forse c’è stato qualche momento di tensione tra loro ma adesso è tutto superato”, assicura in una intervista a Tv Blog, Ivan Zazzaroni.

Parlando del rapporto coi colleghi, il giornalista sportivo spiega che la loro diversità è la forza del programma. Al di là di qualche tensione, come quella tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, ci sarebbe grandissima armonia. “Alla fine funziona. Noi arriviamo lì, ci guardiamo in faccia per un po’ e partiamo. Ognuno mette del suo”, sottolinea Zazzaroni.

Ivan Zazzaroni, dal retroscena su Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith all’imprevedibilità di Mariotto

Il giornalista sportivo racconta che prima di ogni puntata, tutti i giudici si ritrovano per trascorrere qualche momento insieme, anche per confrontarsi in vista della serata che li attende. “Di solito questo incontro è pieno di risate e poi si parte”, spiega ancora il commentatore di Ballando. Tra i suoi colleghi della giuria, il più ‘imprevedibile’ sembra essere Guillermo Mariotto.

Un personaggio particolare, che lo scorso anno è stato al centro di un caos mediatico a causa di alcune sue uscite durante le puntate. “Ma lui è una figura importantissima del programma. […] ogni tanto sbarella ma fa parte di lui”, sottolinea convinto Ivan Zazzaroni. Come dargli torto? La giuria di Ballando con le Stelle, d’altra parte, è la principale garanzia di divertimento in ogni puntata.

