Tenta di dare fuoco alla madre per esorcismo: “È posseduta dal Diavolo”/ Ascoli, 46enne in psichiatria

Un quarantaseienne nella sua abitazione nel quartiere Piazzarola di Ascoli Piceno ha legato la madre al letto e ha cercato di darle fuoco poiché credeva che fosse posseduta dal Diavolo e avesse bisogno di un esorcismo. L’anziana, come riportato da Leggo, è riuscita a urlare al punto da farsi sentire dai vicini di casa e in questo modo è stata salvata dai Carabinieri, prontamente giunti sul posto con un’ambulanza del 118. La malcapitata ha riportato dei lievi danni fisici, ma adesso sta bene.

L’uomo, del tutto fuori di sé, è stato bloccato dai militari, denunciato e trasportato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso. Non ha opposto resistenza né ha manifestato aggressività. È stato fin da subito evidente agli occhi dei medici che il suo comportamento è stato frutto di problemi mentali. È per questo motivo che verrà curato. Anche la vittima, ancora in stato di choc, è stata affidata all’assistenza dei sanitari.

Tenta di dare fuoco alla madre per esorcismo: “È posseduta dal Diavolo”. La vicenda choc

Un dramma sfiorato dunque ad Ascoli Piceno dopo che un uomo ha tentato di dare fuoco alla madre, che era stata legata al letto, poiché secondo lui posseduta dal Diavolo e bisognosa di un esorcismo. È stato provvidenziale l’intervento di un vicino di casa dell’anziana, il quale – probabilmente a conoscenza dei problemi psichici dei quarantaseienne – avendo udito le sue urla non ha esitato ad allertare i Carabinieri. I militari si sono immediatamente recati nell’abitazione nel quartiere Piazzarola, nei pressi dell’Università, e l’hanno salvata. La scena che si è presentata loro davanti è stata surreale.

