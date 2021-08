Tenta di fare ses*o con manichini a Pescara/ Immigrato ubriaco, choc da Calzedonia

Davvero bizzarro quanto accaduto a Pescara dove un uomo ha tentato di fare ses*o con dei manichini di un negozio. L’episodio, riportato quest’oggi dall’edizione online dei colleghi del quotidiano Il Messaggero, si è verificato di preciso presso il negozio di Calzedonia, store che si trova nel pieno centro della splendida città abruzzese, verso mezzogiorno di ieri. Come da ricostruzione, l’uomo è apparso completamente ubriaco, ed ha iniziato a rivolgere dei gesti sessuali espliciti ai manichini posizionati in vetrina, gesticolando anche delle scene erotiche.

Sicilia zona gialla, Sardegna in bilico/ Ufficialità in Cabina di regia: cosa cambia

Alcuni clienti, vedendo quanto stesse accadendo, sono intervenuti provando ad allontanare l’uomo, e qualcuno ha poi chiamato le forze dell’ordine, arrivate poi luogo segnalato con due pattuglie della polizia. Nel frattempo però l’individuo che voleva fare ses*o con dei manichini, descritto dai presenti come una persona di colore, probabilmente un immigrato, si è messo in fuga per le vie interne del centro facendo perdere ogni traccia di se.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, spari contro aereo italiano decollato da Kabul

IMMIGRATO TENTA DI FARE SES*O CON MANICHINI: IL CASO DELLE PARAFILIE

Nel caso appena descritto si è trattato di un comportamento scaturito dall’ebbrezza, ma nel mondo esistono una serie di perversioni se*suali definite parafilie, e quella del desiderio dei manichini si chiama nel dettaglio Agalmatofilia, racchiudendo tutti gli interessi verso oggetti inanimati antropomorfi come ad esempio statue, bambole e appunto manichini. Secondo quanto affermato dall’American Psychiatric Association nella quinta edizione del Diagnostic and Statistical Manual, esistono le parafilie, appunto descritte come interessi sessuali atipici, e i disordini parafiliaci, che invece comportano in aggiunta un disagio o una disfunzione.

"Profughi afghani in borghi disabitati"/ Leoluca Orlando: "Case emigrati sono vuote"

Anil Aggrawal, in un libro pubblicato nel 2009, individuò ben 547 diversi termini per descrivere le parafilie, precisando che “non tutte queste parafilie sono state necessariamente riscontrate in casi clinici. Ciò non significa che queste non esistano, ma che sono così innocue da non essere mai state né portate all’attenzione di medici né scartate. Come le allergie, l’eccitazione sessuale può partire da qualsiasi cosa alla luce del sole, incluso il sole stesso”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA