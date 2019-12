Tenta di rapire bimba e cerca di strangolare nonno/ Busnago, preso 28enne marocchino

Tenta di rapire una bambina e aggredisce il nonno che stava spingendo il passeggino. È accaduto a Busnago, in provincia di Monza, ieri mattina davanti ad alcuni passanti che sono intervenuti per impedire ad un uomo di 28 anni, di origine nordafricana, di portare via la bambina. Ha visto la bambina di due anni seduta nel passeggino, che il nonno stava spingendo, e improvvisamente lo ha afferrato cercando di strapparlo al nonno. Tutto questo in mezzo alla strada, nella tarda mattinata del 23 dicembre. Secondo le prime indagini, sarebbe un gesto sconsiderato e del tutto casuale. Il 28enne di origine marocchina ha precedenti per reati legali agli stupefacenti ed è apparso visibilmente alterato. Non ha fissa dimora e in passato è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate. Ora è accusato di tentato sequestro di persona e tentato omicidio per aver cercato di strangolare il nonno mettendogli le mani al collo, invece è accusato di resistenza per aver aggredito gli equipaggi delle pattuglie dei carabinieri di Bellusco intervenuto sul posto.

BUSNAGO, TENTA DI RAPIRE BIMBA E CERCA DI STRANGOLARE NONNO

Sono stati momenti di paura a Busnago per il tentato rapimento della bambina di due anni. L’aggressore è stato portato in carcere a Monza. Al momento, secondo quanto riportato da Il Giorno, non ha fornito alcuna spiegazione al suo gesto. Non è stato rilevato alcun legame tra aggressore e vittima, un pensionato brianzolo, che in seguito all’aggressione ha riportato una frattura al dito di una mano, mentre la piccola sul passeggino fortunatamente è rimasta illesa. «C’era un nonno con una bimba nel passeggino e un omone gigante che lo stava strangolando, ci ha fermato un signore che ha assistito per primo alla scena, li abbiamo divisi e chiamato i soccorsi», questa la versione fornita al quotidiano da un 34enne presente al momento dell’aggressione. Inoltre, ha raccontato che il nonno era in stato di choc, mentre la bambina era abbastanza tranquilla nel passeggino. In attesa dell’arrivo dei militari hanno fermato altre macchine per tenere la situazione sotto controllo.

