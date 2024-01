Tenta di rapire un neonato tra le braccia della mamma a Ragusa/ 22enne arrestato

Un uomo è stato arrestato a Ragusa per aver tentato di rapire un bambino di tre mesi. Il 22enne, di origine guineane, è stato fermato dai carabinieri mentre tentava di strappare dalle braccia della madre il piccolo. Il fatto è accaduto ieri in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale: il giovane si sarebbe avvicinato alla famiglia di soppiatto, senza destare sospetti. Una volta vicino alla mamma con il bimbo in braccio, avrebbe tentato di prendere il piccolo alla 22enne di origini albanesi, come spiega l’Ansa. La donna era insieme al marito e alla figlia di 3 anni e ha istintivamente opposto residenza, stringendo a sé il neonato: anche il marito della signora è intervenuto, cercando di bloccare il rapitore.

In poco tempo sono intervenuti anche due agenti passati da lì per caso e allertati da alcuni passanti. Come spiega l’Ansa, i carabinieri hanno proceduto al fermo del 22enne che si trova ora nel carcere di Ragusa con l’accusa di sequestro di persona aggravato. I militari hanno poi interrogato alcuni testimoni per formalizzare l’arresto. La mamma del piccolo, subito dopo il tentativo di rapimento, è apparsa sotto choc in seguito a quanto avvenuto. La donna e il figlio non hanno però riportato ferite: solo tanto spavento per la famiglia, che ha temuto di perdere il piccolo.

Tenta di rapire un neonato a Ragusa: nessun legame con la famiglia

Non vi è alcun legame fra l’uomo arrestato per tentato rapimento e la famiglia vittima della follia del giovane. Come spiega infatti il Giornale, la coppia residente a Ragusa non conosceva il 22enne che ha cercato di rapire il neonato di pochi mesi che la mamma teneva in braccio: non ci sarebbe dunque un’ipotesi capace di spiegare il motivo dell’azione del rapitore. Sarà ora compito degli inquirenti indagare e dare una motivazione al gesto del 22enne, che ha cercato di strappare il bimbo di tre mesi dalle braccia della mamma. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti, per ricostruire i dettagli dell’accaduto: i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì nei pressi di via Licitra, vicino al centro vaccinale della città sicula.











