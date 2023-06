Tenta di rapire una bambina di 3 anni a Ferrara: fermato dalla nonna/ Bloccato alla stazione

Domenica sera, a Ferrara, in piazza Castellina, un uomo ha cercato di rapire una bambina di 3 anni. La piccola è stata strappata dalle braccia della mamma, una giovane 20enne romena, che per la paura e lo shock è rimasta paralizzata. A intervenire è stata la nonna, una donna di 43 anni, che ha inseguito il rapitore fino alla stazione. L’uomo ha tentato di salire su un treno diretto a Venezia, come spiega TgCom24, ma la nonna è riuscita ad attirare l’attenzione dei presenti, urlando in preda al panico. Le persone in stazione sono intervenire, costringendo il rapitore alla fuga.

Recuperata la piccola, impaurita, le due donne, entrambe di nazionalità romena, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara per denunciare il rapimento. Erano le 21 quando gli agenti hanno iniziato le ricerche: grazie all’identikit fornito dalle due, è stato rintracciato un 25enne indiano, poi riconosciuto sia dalle vittime che da alcuni testimoni. Il rapitore è stato portato in caserma per l’interrogatorio.

L’uomo è stato denunciato

Ai militari che lo hanno interrogato, l’uomo di origine indiana ha giustificato così il rapimento: “Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via”. La ricostruzione non ha convinto gli inquirenti, che lo hanno denunciato per sequestro di persona aggravato dal coinvolgimento di un minore. Le indagini hanno inoltre appurato che il rapitore non conosceva madre e nonna della bambina.