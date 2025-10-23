Choc a Bologna dove un minorenne gambiano ha tentato di rapire una neonata da un passeggino a Bologna: scopriamo tutti i dettagli

Attimi di terrore, quelli vissuti in quel di Bologna, dove un minorenne ha tentato di rapire una neonata da un passeggino. Come riferito dai principali quotidiani online, fra cui Il Corriere della Sera e Fanpage, l’episodio si è verificato, di preciso, domenica scorsa in via Carracci, e a compiere il gesto sarebbe stato un minore africano, originario del Gambia, che si trova ospite presso una comunità della città felsinea.

Un gesto scioccante, quello del ragazzino, che, incurante della presenza dei genitori e di molte altre persone, avrebbe afferrato la neonata dal passeggino per poi tentare la fuga. Fortunatamente la mamma e il papà della piccola hanno subito reagito, così come le altre persone presenti, e alla fine il tentativo di rapimento (non è chiaro se il ragazzino volesse portarla con sé o solo prenderla in braccio) è stato sventato. La bimba, che nel frattempo si trovava nel suo passeggino con le cinture di sicurezza, non si è praticamente accorta di nulla e non ha riportato alcuna ferita.

TENTA DI RAPIRE MINORENNE DA PASSEGGINO: COSA E’ SUCCESSO

Nonostante ciò, gli attimi, come detto sopra, sono stati di terrore, e chi ha assistito alla scena ha parlato di momenti di grande confusione, con i genitori della neonata che hanno iniziato a gridare, attirando l’attenzione delle persone vicine. Nel frattempo lo stesso minorenne gambiano era riuscito a scappare e, per qualche minuto, si era temuto il peggio, visto che lo stesso aveva fatto perdere ogni traccia di sé (senza la neonata in braccio).

Poco dopo la polizia è riuscita a ritrovarlo, e il ragazzino è stato acciuffato presso il parco di Villa Angeletti, a non troppa distanza dal luogo dove è avvenuto il fattaccio. Il giovane immigrato, una volta raggiunto dalle forze dell’ordine, non ha assecondato l’arresto e, anche per questo, è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre non è ben chiaro per quale altro reato sia stato inserito nel registro degli indagati. In seguito il giovane è stato portato in questura e, dopo un controllo, non sono emersi altri precedenti.



TENTA DI RAPIRE MINORENNE DA PASSEGGINO: APPROFONDIMENTI IN CORSO

Non è da escludere che lo stesso sia affetto da qualche problema di natura psichica, anche se, al momento, non sarebbero emersi documenti ufficiali che lo attestino. Sulla vicenda vige comunque il massimo riserbo, tenendo conto che sono coinvolti due minori, come da prassi in queste situazioni.

La questione, come aggiunge Il Corriere della Sera, deve essere comunque ancora ricostruita nella sua interezza, soprattutto per comprendere il perché di questo grave gesto: è possibile che una persona non affetta da alcun problema possa afferrare una neonata da un passeggino? Ecco perché serviranno ulteriori indagini per approfondire una vicenda al momento estremamente delicata. Sono attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni; nel frattempo, la piccola sta bene con mamma e papà: non è chiaro, invece, se il gambiano sia stato trattenuto o meno.