Tenta di uccidere figli schiantandoli in macchina/ Voleva intascare assicurazione

Una madre di Siracusa è stata condannata per aver tentato di uccidere i propri figli, semplicemente per intascare i soldi dell’assicurazione. Protagonista di questa vicenda agghiacciante è una donna, una ragazza di soli 26 anni originaria di Siracusa, in Sicilia, che era pronta a sacrificare i propri figli piccolissimi, il più grande di 3 anni, il più piccolo di 18 mesi, un anno e mezzo, semplicemente per soldi. La sua vicenda è riportata in queste ore dai principali giornali online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, che ricorda come la “madre” abbia fatto salire i propri figli in auto per poi imboccare una strada in discesa; a quel punto ha lanciato l’auto fuori dalla strada per poi gettarsi a sua volta dall’abitacolo prima dello schianto. L’episodio risale al marzo del 2019, e un anno prima la donna aveva perso il marito nonché padre dei suoi figli, a seguito di un incidente stradale.

26ENNE DI SIRACUSA CONDANNATA A 10 ANNI DI GALERA: ERA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE

A seguito di quel drammatico episodio, la 26enne di Siracusa aveva ottenuto un risarcimento assicurativo di 200mila euro destinato alla stessa e ai suoi figli. Proprio per evitare che il malloppo finisse anche ai bambini, e che la ragazza non potesse usufruirne, aveva ideato un piano per ucciderli: e così che un giorno ha preso i suoi due figli, li ha sistemati per bene sui sedili posteriori, ed ha provocato un incidente di proposito. Fortunatamente entrambi i bimbi si sono salvati non riportando ferite gravi, ma la donna è stata successivamente scoperta, e il tribunale di Siracusa, dopo la richiesta di rito abbreviato, ha condannato la 26enne ad una pena di 10 anni e 8 mesi (il pm aveva chiesto 12 anni), per l’accusa di tentato omicidio. Le perizie effettuate negli scorsi mesi hanno evidenziato come la madre fosse perfettamente capace di intendere e di volere: non era quindi mentalmente instabile ma completamente lucida, una lucida follia…



