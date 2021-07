Tentacoli/ Su Rete 4 il film con John Huston e Shelley Winters (oggi, 7 luglio)

Tentacoli va in onda su Rete 4 alle 16,50 di oggi, 7 luglio. Si tratta di una produzione Italo americana diretta da Ovidio G.Assonitis nel 1977. Il cast di tutto rispetto vanta nomi come John Huston, Shelley Winters, Bo Hopkins, Henry Forda, Delia Boccardo. La pellicola è ispirata al grande successo di Steven Spielberg Lo Squalo. La colonna sonora è firmata dal grande musicista italiano Stelvio Cipriani. Il regista si firmò con lo pseudonimo di Oliver Hellman e inizialmente desiderava affidare la parte di Henry Fonda a John Wayne, che in quel periodo, era molto malato. Nonostante il film sia considerato un cult è stato più volte stroncato dalla critica sia al momento dell’uscita che negli anni seguenti. Proprio queste critiche l’hanno reso eterno e hanno permesso anche a molti giovani di poterne ammirare i suoi incredibili pregi.

Tentacoli, la trama

La storia di Tentacoli si svolge in California nella cittadina di Solana Beach, dove, un pescatore e un bambino scompaiono e vengono ritrovati cadaveri dopo alcuni giorni. L’accaduto mette in allarme la popolazione e le autorità locali, le quali perlustrando la zona, scoprono altri cadaveri e relitti in cattivo stato. Il lavoro di un giornalista comincia a far luce sugli strani fatti, comprendendo che tra i responsabili c’è il presidente di un’impresa di costruzioni che sta effettuando dei lavori nei fondali marini.

Nonostante, la lista delle vittime si fa sempre più lunga, le autorità della cittadina non annullano la tradizionale gara di vela che si svolge ogni anno. Proprio mentre la gara sta iniziando, il giornalista insieme ad un famoso oceanografo, scopre che la vera responsabile delle morti è una grande piovra impazzita a causa dei rumori emessi dalle apparecchiature utilizzate per costruire il tunnel sottomarino. Ma, la catastrofe è in arrivo, infatti , la piovra attacca nuovamente, la regata viene sospesa e i partecipanti vengono riportati in riva. Solo l’intervento di due orche marine magistralmente addestrate, pone fine alla vita della piovra, riportando la serenità nella cittadina.

