Tentata concussione, arrestato direttore Agenzia Entrate Isernia/ È ai domiciliari

Il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia è stato arrestato per tentata concussione e posto ai domiciliari. Ne danno notizia tutte le principali agenzie di stampa nazionali in questi minuti, riprendendo la nota diffusa in mattinata dal procuratore della Repubblica di Isernia, Carlo Fucci: “Nelle prime ore del mattino di oggi, 6 aprile 2022, è stata data esecuzione, da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Isernia, all’ordinanza emessa del gip presso il tribunale di Isernia, su richiesta della Procura, nei confronti del direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia”.

In particolare, a suo carico “è stato riconosciuto sussistente, da parte dell’Autorità Giudiziaria, un grave quadro indiziario rispetto alla commissione del reato di tentata concussione, di cui agli articoli 56 e 317 del codice penale, ed è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari presso la propria abitazione”. I carabinieri stanno eseguendo anche le perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica.

ARRESTATO DIRETTORE AGENZIA ENTRATE ISERNIA CON L’ACCUSA DI TENTATA CONCUSSIONE

Nella nota diramata dalla Procura, si sottolinea peraltro come il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Isernia, sul quale pende l’accusa della tentata concussione, avrà modo di chiarire la propria posizione nei prossimi giorni nei colloqui con gli inquirenti.

Più dettagliatamente, il comunicato stampa diramato recita così: “Essendo il procedimento nella fase delle indagini preliminari, nei prossimi giorni l’indagato, venuto a conoscenza degli elementi di prova a suo carico, potrà esporre al gip e al pubblico ministero tutte le ragioni a sua difesa ed esperire ai sensi del codice di procedura penale tutti i rimedi volti a rappresentare elementi a sua difesa e rivendicare la propria innocenza la quale, si rammenta, è sempre presunta sino alla definitività dell’eventuale condanna”.

