Tentata violenza al Ministero: finanziere agli arresti domiciliari/ Perseguitata un’addetta alle pulizie

Tentata violenza sessuale e stalking: sono queste le accuse rivolte a un finanziere mentre lavorava in un ministero a Frosinone. L’uomo è stato denunciato dalla donna, una dipendente che lavora nella sede di un ministero come addetta alle pulizie. Il finanziere, come riporta Il Messaggero, è al momento agli arresti domiciliari: si tratta di un sottufficiale della Guardia di Finanza accusato di stalking e tentata violenza sessuale. La donna, nella denuncia, ha raccontato di vari episodi avvenuti in più occasioni e sempre all’interno del ministero.

TIKTOKER SUICIDA IN DIRETTA SUI SOCIAL/ Il padre: "Gogna mediatica, girano screen falsi"

Il militare, secondo il Messaggero, avrebbe molestato la donna compiendo anche una serie di atti persecutori in vari momenti. Per il caso la Procura di Roma ha richiesto la procedura urgente del codice rosso che scatta in questi casi. Il giudice delle indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per il finanziere che si trova ora nella sua abitazione di Supino, a pochi chilometri da Frosinone, dove l’uomo avrebbe messo in atto gli atti persecutori nei confronti della donna. Ora l’uomo verrà interrogato, assistito dal suo difensore di fiducia Nicola Ottaviani, ex sindaco del capoluogo ciociaro.

Omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina/ Arrestati 7 complici del killer: c'è anche la nonna

Tentata violenza sessuale al Ministero: uomo agli arresti domiciliari

Il finanziere di Supino, in provincia di Frosinone, avrebbe ripetutamente molestato la donna, che lavora al Ministero come addetta alle pulizie. La signora, da quanto raccontato, sarebbe stata in più occasioni vittima delle attenzioni scomode dell’uomo, che avrebbe tentato violenza sessuali nei suoi confronti, compiendo inoltre una serie di atti persecutori inquadrabili come stalking. Per questo la Procura di Roma ha attuato il codice rosso, disponendo gli arresti domiciliari per l’uomo, che nei prossimi giorni sarà sentito dagli inquirenti.

LEGGI ANCHE:

Omicidio Pierina Paganelli/ Spunta una telecamera inedita: ha ripreso l'audio dell'assassinio

© RIPRODUZIONE RISERVATA