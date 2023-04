Tentato rapimento di un bambino a Fiumicino/ Il piccolo si salva, caccia all’uomo

Caccia all’uomo e paura a Fiumicino dopo il tentato rapimento di un bambino di 8 anni che si sarebbe consumato poche ore fa alle porte della Capitale. Lo riporta l’Ansa, secondo cui il minore sarebbe scampato al sequestro divincolandosi e urlando, mettendo così in fuga il presunto rapitore, un 50enne tuttora ricercato dalle forze dell’0rdine. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, il soggetto si sarebbe introdotto nel giardino di un’abitazione e, dopo avere preso in braccio il bimbo, avrebbe cercato di portarlo verso la sua auto. La prontezza del piccolo avrebbe scongiurato il peggio. La madre, udite le grida del bambino, sarebbe intervenuta raggiungendolo e allertando il 112. Sul caso indagano i poliziotti del locale commissariato.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, una residente della zona avrebbe riferito di un episodio simile registrato in un asilo. Il tentativo di rapimento del bimbo nei pressi della sua casa si sarebbe verificato intorno alle 10 del 22 aprile, in pieno giorno, quando il minore sarebbe stato trascinato con la forza verso un’autovettura da un soggetto che avrebbe indicato come un uomo di circa 50 anni. Al momento le indagini proseguono nel massimo riserbo, senza escludere alcuna ipotesi.

Caccia all’uomo dopo il tentato rapimento di un bimbo a Fiumicino

Il bambino vittima del tentato rapimento a Fiumicino sarebbe riuscito a salvarsi dal sequestro divoncolandosi e urlando, attirando così l’attenzione della mamma che lo aveva lasciato tranquillo a giocare nel giardino della loro abitazione. Il minore sarebbe stato già sentito dagli investigatori e in queste ore si cercherebbero eventuali testimoni. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero restituire importanti elementi non solo ai fini dell’identificazione del presunto rapitore ma anche per tracciare gli spostamenti e l’auto sulla quale avrebbe tentato di costringere il piccolo dopo averlo prelevato con la forza.

Nel frattempo, mentre le indagini procedono a ritmo serrato, TgCom24 riporta di genitori preoccupati su alcuni gruppi social della città. Tanti chiedono che venga diffuso un identikit della persona che avrebbe tentato il rapimento del bambino di 8 anni a Fiumicino, ma non è chiaro se sia già stato possibile tracciarne uno all’esito del racconto del minore coinvolto. Il bimbo avrebbe immediatamente affermato di essere stato trascinato da un uomo intorno alla cinquantina verso un veicolo nei pressi dell’esterno della casa in cui vive con i genitori, e nessuna pista sarebbe al momento esclusa. Tra queste, l’ipotesi di un ladro che, scoperto dal minore, potrebbe aver deciso di portarlo con sé perché scomodo testimone.











