Tentato rapimento di un bimbo di 2 anni a Milano/ Il padre sventa il sequestro

Un bimbo di 2 anni è stato vittima di un tentato rapimento a Milano, in piazza Gae Aulenti. L’episodio, confermato alla nostra redazione dai Carabinieri del Comando provinciale, è avvenuto poche ore fa. A sventare il dramma è stato il padre del minore, intervenuto prontamente dopo che una donna di 21 anni, ora denunciata per sequestro di persona, avrebbe preso il bambino in braccio per poi cercare di portarlo via.

Incidenti oggi, due ragazzi morti a Turbigo/ A Catania deceduta una 57enne

Sul posto l’immediato intervento dei militari del Nucleo Radiomobile ha poi permesso di identificare la 21enne. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di una giovane italiana che avrebbe cercato di dirigersi verso la stazione Garibaldi con il piccolo, ma il genitore sarebbe riuscito a impedire la sua fuga e a riprendersi il bimbo prima che si perdessero le loro tracce. I Carabinieri sarebbero arrivati alla 21enne in poco tempo e l’avrebbero rintracciata in una zona non distante dal teatro del tentato sequestro. Il caso di Milano riporta alla mente un analogo fatto di cronaca registrato a Fiumicino nell’aprile scorso, quando un uomo non ancora identificato, sulla cinquantina, avrebbe cercato di rapire un bambino di 8 anni in pieno giorno.

Alluvione Emilia-Romagna, teoria del complotto?/ Red Ronnie: "Bufera su mio video"

Tentato rapimento di un bambino di 2 anni a Milano: una donna denunciata per sequestro di persona

La vicenda del sequestro di un bimbo di 2 anni sventato a Milano dal padre ha scosso le cronache delle ultime ore e il caso richiama quanto sarebbe accaduto a Fiumicino poche settimane fa. Due episodi simili perché coinvolti altrettanti minori, entrambi scampati per un soffio a un tentativo di rapimento in pieno giorno. Il bambino protagonista del più recente fatto, avvenuto nel capoluogo lombardo domenica pomeriggio, precisamente in piazza Gae Aulenti, è stato salvato dal papà che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo.

Adidas, modello uomo indossa costume femminile/ Bufera sul web: “Cancellate le donne”

Come confermato dai Carabinieri, l’uomo si è accorto che una donna, poi identificata dai militari in una 21enne italiana e denunciata per sequestro di persona, ha preso in braccio il piccolo mentre era a passeggio e avrebbe cercato di allontanarsi con lui dirigendosi verso la stazione Garibaldi. La prontezza del genitore ha permesso di scongiurare un epilogo drammatico. Ad aprile, a Fiumicino, la segnalazione di un altro tentativo di rapimento ai danni di un minore, un bambino di 8 anni, che sarebbe riuscito a divinvolarsi e a raggiungere la madre dopo che un uomo, di età presunta intorno ai 50 anni, avrebbe cercato di trascinarlo con la forza a bordo di un’auto.













© RIPRODUZIONE RISERVATA