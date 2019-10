Tentato stupro in atrio condominio: vicino la salva/ Milano “Paralizzata dal terrore”

Una ragazza di 26 anni è stata aggredita nell’atrio del suo condominio da un uomo che l’ha avvicinata con la scusa di scambiare due chiacchiere. E’ accaduto a Milano nei giorni scorsi, nel quartiere Barona. Fortunatamente la ragazza è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento provvidenziale di un vicino di casa che ha messo in fuga l’aggressore ed oggi la giovane ha deciso di metterci la faccia e di raccontare l’accaduto alle telecamere di Pomeriggio 5, in collegamento con la trasmissione di Barbara d’Urso. Una denuncia pubblica molto importante e che servirà ovviamente ad evitare altri casi simili. La ragazza aveva denunciato l’episodio alla polizia e raccontato la vicenda a Il Giorno invitando le altre vittime di violenza a reagire sempre ed a denunciare. “Per fortuna a me è andata bene, spero che la polizia rintracci quell’uomo, non deve fare quello che ha fatto a me a un’altra ragazza”, ha commentato la 26enne facendo riferimento al fattaccio avvenuto lo scorso 2 ottobre. Il tentativo di stupro si sarebbe verificato mentre la giovane rincasava dopo la passeggiata con i suoi cani. L’aggressore sarebbe un uomo di origine straniera.

TENTA STUPRO IN ATRIO CONDOMINIO: 26ENNE SALVA GRAZIE A VICINO

L’avrebbe fermata solo con l’intento di conversare con lei, forse con la scusa dei cani, ma poi il suo aggressore, uno straniero, avrebbe spinto la 26enne milanese oggi in collegamento con Pomeriggio 5 nell’atrio del suo condominio e avrebbe tentato uno stupro. La vittima a quel punto sarebbe rimasta paralizzata dal terrore. “Ma grazie all’arrivo provvidenziale di un’altra persona sono riuscita a divincolarmi e a infilarmi in ascensore”, ha raccontato, ed ora spera ovviamente che l’uomo possa essere presto rintracciato dalle forze dell’ordine. Un successivo caso di stupro era avvenuto sempre a Milano lo scorso 7 ottobre ma in quel caso un cittadino peruviano con precedenti penali, era stato catturato mentre stava violentando una ragazza in strada. La vittima 19enne, sotto choc, era stata portata alla clinica Mangiagalli dove era stata accertata la violenza sessuale.

