Tentatori Temptation Island 2021, chi sono?/ Tanti volti noti: da Davide Basolo a…

Finalmente svelati i tentatori della nuova edizione di Temptation Island. Se le sei coppie sono state annunciate con altrettanti filmati di presentazione, i 25 tra ragazzi e ragazze che metteranno ‘a rischio’ queste coppie sono stati presentati nel nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Tanti i volti noti presenti in questo vasto gruppo: tra le donne troviamo Giulia Mastrantoni, ex dama del trono Over di Uomini e Donne e Vincenza Botti che ha partecipato a Miss Italia, classificandosi terza nel 2015. Nel cast delle tentatrici ci sono poi Carlotta, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico; Anastasia, fotomodella di 20 anni; Angelica, modella di 22 anni; Gabriella, 25 anni, studentessa in scienze motorie. E ancora Lucrezia, milanese 23 anni, hostess per eventi; Tania, 27 anni, figlia di un ex calciatore di serie A; Rita, 28 anni, estetista; Giulia, romana 25 anni e laureata in ingegneria civile ed edile: infine Gabry, napoletana 29 anni, hostess per eventi.

Anche tra i tentatori di Temptation Island 2021 troviamo volti già visti in Tv. Come fa notare IsaeChia, c’è, ad esempio, Davide Basolo, il corteggiatore ‘in maschera’ di Giovanna Abate, noto anche come l’Alchimista, che a lui preferì Sammy Hassan. C’è Luciano Punzo, modello che ha partecipato a Pechino Express con Gennaro Lillio. Ancora il tiktoker da un milione di follower Luca Vetrone; Salvatore Pisano visto nella trasmissione “5 ragazzi per me” e Manuel Di Bernardo, vincitore di Ragazzo più bello d’Italia nel 2016/17. E ancora troviamo Luke, bolognese 31 anni, responsabile commerciale; Angelo, 26 anni, calciatore; Alessandro, 25 anni, imprenditore; Alessio, 37 anni, proprietario di un locale; Samuele, 28 anni, agente di commercio; Luchino, 31 anni, geometra; Giuseppe, 32 anni, napoletano, dentista e Marco, 26 anni, modello.

