Tentatori Temptation Island 2021/ Da Luca Vetrone all’alchimista Davide Basolo

Chi son i tentatori di Temptation Island 2021?

Temptation Island 2021 tentatori: scopriamo chi sono i single della nona edizione del reality show dei sentimenti in partenza da mercoledì 30 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Si accendono ancora una volta i riflettori su uno dei programmi più seguiti ed amati dell’estate condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. 6 coppie di fidanzati si metteranno alla prova confrontandosi e condividendo questa esperienza con single tentatori e tentatrici a cui spetterà il compito di farli “capitolare”. Scopriamo la lunga lista dei single uomini tentatori di questa nona edizione. Il primo è Luke: 31 anni di Bologna che lavora come responsabile commerciale.

Durante il periodo estivo si trasferisce al mare, mentre d’inverno la sua “casa” è Bologna. E’ legatissimo al padre che considera il suo punto di riferimento e ha una grandissima passione per il Foot volley. Il secondo single è Luca, 26enne di Riccione molto famoso su Tik Tok dove ha un seguito di circa 1 milione di follower. Lavora come personal trainer e in passato si è fatto notare come corteggiatore nel programma “Uomini e Donne”. Poi è la volta di Luciano, 27enne di Napoli che si divide tra il lavoro di modello e quello operatore antincendio in autostrada. Nonostante la giovanissima età, Luciano ha già una figlia di 3 anni. Sempre dal mondo di Uomini e Donne proviene Davide Basolo, meglio noto dal pubblico di Canale 5 come l’alchimista. Il bartender di La Spezia ha 27 anni e ha corteggiato la tronista Giovanna Abate.

Temptation Island 2021, i tentatori: da Alessandro al Mister Manuel

La lista dei tentatori di Temptation Island 2021 prosegue con Angelo, giovane 26enne di Salerno di professione calciatore. Il suo sogno è quello di aprire una scuola calcio oppure un asilo nido. Poi è la volta di Alessandro, imprenditore di 25 anni di Vercelli. Da circa cinque anni si occupa dell’azienda di famiglia che opera nell’ambito edilizio. La sua più grande passione sono le automobili. Alessio, invece, viene da Roma e ha 37 anni ed è un appassionato di paddle. Non solo, è proprietario di un locale e dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza si occupa di consulenza legale civile. Poi è la volta di Samuele, agente di commercio di 28 anni.

Tra le sue passioni ci sono i viaggi. Da Ascoli Piceno proviene Luchino, geometra di 31 anni che sogna di diventare vigile del fuoco proprio come il suo amato papà. Giuseppe, invece, ha 32 anni e viene da Napoli dove lavora come dentista. Parla quattro lingue e sta ultimando l’apertura del suo studio odontoiatrico a Milano. E ancora: Salvatore 32enne di Caserta lavora come imprenditore e proprietario di una holding che fornisce servizi, Marco di professione modello ha 26 anni e viene da Cesenatico. Infine Manuel, 25enne personal trainer la cui bellezza l’ha portato a partecipare a diversi concorsi di bellezza vincendo la fascia di Mister Italia.



