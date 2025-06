Chi sono i tentatori di Temptation Island 2025: spunta anche l'ex concorrente del Grande Fratello, ma il web non è entusiasta.

Manca sempre meno all’inizio di Temptation Island 2025 e, dopo la presentazione delle sette coppie che si metteranno in gioco vivendo separate per ventuno giorni insieme ai tentatori e alle tentatrici, sono stati presentati tutti i single che proveranno a far cadere in tentazione i protagonisti del programma che sarà condotto nuovamente da Filippo Bisciglia. Tra i tentatori di Temptation Island ci sono anche alcuni volti noti, tra i quali, in particolare, un ex concorrente del Grande Fratello.

La presenza dell’ex gieffino era stata anticipata anche da Lorenzo Pugnaloni, ma stavolta, è ufficiale. A confermare la sua presenza è la foto di tutti i tentatori pubblicata dai settimanali Chi e Gente. La foto è diventata immediatamente virale e ha scatenato la reazione del web.

Tentatori Temptation Island 2025: spunta Emanuele Fiori del Grande Fratello

Se Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno prima fatto i single a Temptation Island e poi sono diventati concorrenti del Grande Fratello, Emanuele Fiori ha fatto il percorso inverso. Entrato nella casa più famosa d’Italia nel corso dell’ultima edizione dopo due mesi dall’inizio dell’avventura, Emanuele non è riuscito a lasciare il segno. Dopo aver mostrato interesse per Chiara Cainelli da cui, però, ha ricevuto un due di picche, Emanuele ha fatto fatica ad emergere rispetto ad altre personalità forti.

Nonostante tutto, è riuscito a conquistare un posto tra i tentatori di Temptation Island 2025 dove, a partire da giovedì 3 luglio, proverà a tentare le fidanzate. La sua presenza ha così scatenato i commenti del web e su X non mancano gli utenti che hanno commentato il tutto in modo ironico.