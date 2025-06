Tentatori Temptation Island 2025, chi sono? I nomi dei sei ragazzi che tenteranno le fidanzate nel villaggio.

Scopri il cast dei Tentatori Temptation Island 2025

Manca pochissimo alla nuova edizione di Temptation Island 2025, e piano piano viene svelato il cast, con le coppie e i tentatori. Ed è proprio di questi ultimi che si sta parlando sempre di più, dato che saranno loro a condurre la parte più importante del gioco facendo ingelosire i fidanzati nel villaggio degli uomini. Poco fa è uscita la notizia che tra i tentatori ci sarà anche Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello di quest’anno.

Come spesso capita, infatti, il cast è composto da tanti personaggi che escono dai programmi di Canale 5. Non solo, Biccy ha anche confermato che tra i tentatori di Temptation Island 2025 ci sarà anche Francesco Farina, ex corteggiatore di Martina De Ioannon. Per chi non lo ricordasse, era il ragazzo che è stato eliminato poco prima che la tronista rimanesse sola con Ciro e Gianmarco. Oltre a quelli sopracitati, sono stati svelati sempre da Biccy i nomi di altri sei tentatori che parteciperanno a questa edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Andiamo a scoprire chi sono.

Tentatori Temptation Island 2025, i nomi: tra loro un corteggiatore di Uomini e Donne

Tra i tentatori di Temptation Island 2025 spunta anche il nome di Gabriel Merolla, che all’epoca fu corteggiatore di Francesca Sorrentino in uno degli ultimi troni. Dopo Uomini e Donne, il ragazzo non ha ottenuto molto successo, ma questa è la sua nuova occasione di brillare su Mediaset. Non solo, parteciperanno anche il modello Matteo Piovan e Flavio Ubirti, calciatore della della squadra di calcio toscana Baldaccio Bruni. Giocheranno il ruolo anche Andrea Marinelli, Mariano Coppola e Lorenzo Spinelli, tutti e tre completamente estranei al mondo dello spettacolo, ma sicuramente destinati a diventare a tutto tondo personaggi di punta. Infatti, casa Mediaset ha elaborato casting speciali come ogni anno al fine di creare dinamiche perfette per tenere gli spettatori incollati alla televisione.