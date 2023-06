Tentazione all’Isola dei Famosi, Helena Prestes crolla/ “Tutti contro di me, vogliono vedere il brutto”

La nuova tentazione all’Isola dei Famosi 2023 scatena lo scontro

Settimana turbolenta all’Isola dei Famosi 2023. Da quando Helena Prestes ha fatto il suo ritorno nel gruppo, tanti sono stati gli scontri e gli attacchi ricevuti dalla modella brasiliana. Dopo il caos per le scarpe appese in capanna, Helena finisce nuovamente nel mirino delle polemiche per una tentazione inviata dallo spirito dell’Isola.

Tre naufraghi – Fabio dei Jalisse, Pamela Camassa e la stessa Helena Prestes – sono stati inviati sull’Isola di Sant’Elena dove ad attenderli c’era una tentazione: panini con hamburger. I tre naufraghi hanno dovuto decidere se mangiarne i loro tre lasciando a bocca asciutta il resto del gruppo o lasciare che mangiassero loro un panino ciascuno, rimanendo loro tre senza.

Nuove critiche per Helena Prestes, lei crolla: “Mi sento io contro tutti”

Helena ha immediatamente scelto di mangiare da sola, proponendo di indorare la pillola agli altri, magari nascondendo di aver mangiato dei panini. Fabio si è però subito detto contrario e, dopo qualche tentennamento, anche Pamela ha concordato col cantante. Alla fine anche Helena ha accettato la loro decisione, non dicendo però agli altri che avrebbe preferito mangiarlo da sola.

La verità è però subito venuta a galla, indispettendo ulteriormente coloro che già l’hanno poco in simpatia. “Quante maschere ancora hai? Non sono cadute ancora tutte? Eppure hanno capito tutti” è stato il commento pungente di Lo Cicero. Di fronte ai nuovi attacchi, Helena si è sfogata con Nathaly: “Mi sento io contro tutti, tu sei te stessa, non tireranno mai fuori il bello di me, vogliono vedere il brutto!” ha ammesso in lacrime. “Helena? Le voglio bene, è una ragazza che ha un gran cuore, ha dei comportamenti un po’ infantili però a me fa tenerezza, perché credo che sia in fondo buona”, è stato il commento di Nathaly dopo lo sfogo della modella.

