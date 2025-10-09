Fa discutere la decisione di condannare la trans Sophie Roske a soli 8 anni nonostante abbia tentato di uccidere il giudice Brett Kavanaugh

Fa discutere la decisione di condannare la trans Sophie Roske a poco più di 8 anni di galera, nonostante la stessa (è una californiana che si definisce donna) abbia tentato di assassinare il giudice Brett Kavanaugh. La notizia è riportata dai media americani, a cominciare dalla CNN, dopo che la Corte Suprema ha appunto inflitto gli 8 anni di pena con libertà vigilata a vita, una condanna molto inferiore a quanto richiesto dal Dipartimento di Giustizia, leggasi 30 anni.

Sophie Roske era stata arrestata dopo che aveva avvisato la polizia, nell’estate del 2022, dicendo che era intenzionata a fare del male a Kavanaugh e che aveva con sé una borsa piena di pistole e di altre armi. Quando è arrivata la sentenza, venerdì scorso, l’imputata si è scusata con Kavanaugh ma anche con la sua famiglia e con la propria: “Chiedo sinceramente scusa al giudice e alla sua famiglia” – le parole proferite in tribunale – aggiungendo che avrebbe dovuto essere consapevole di quanto fosse peggiorata la sua salute mentale al momento del crimine. “Sono stata dipinta come un mostro e questo tragico errore mi segnerà per il resto della mia vita” – ha aggiunto.

Roske, lo scorso mese di aprile, si era dichiarata colpevole di aver tentato di uccidere un giudice della Corte Suprema, un reato che prevede fino all’ergastolo e, proprio per questo, la condanna richiesta era stata di 30 anni di galera. “Voglio solo riconoscere il danno reale che è stato causato al giudice Kavanaugh e alla sua famiglia” – ha commentato la giudice Deborah L. Boardman (nominata da Biden). – “Lui e la sua famiglia non dovrebbero mai dover affrontare la paura di essere minacciati, perché lui fa il suo lavoro”.

TRANS CONDANNATA A 8 ANNI PER TENTATO OMICIDIO GIUDICE KAVANAUGH: DEPRESSA E INSTABILE

Alla fine la pena è stata ben più lieve di quanto richiesto per via della salute mentale della stessa Sophie Roske, con i suoi avvocati che hanno raccontato di come, per anni, la stessa abbia lottato contro la depressione, tentando anche il suicidio e finendo ricoverata in ospedale in svariate occasioni. “Profondamente depressa e con tendenze suicide acute, pensava che avrebbe potuto dare un senso alla sua vita se fosse riuscita a impedire alla Corte Suprema di ribaltare la sentenza Roe contro Wade” – hanno scritto gli avvocati di Roske negli atti processuali – “una decisione che era certa avrebbe causato dolore e sofferenza ad altri”.

Il riferimento è all’annullamento della sentenza Roe contro Wade del 2022 da parte della Corte Suprema, stabilendo così che gli americani non avevano più il diritto all’aborto tutelato dalla Costituzione. Per Pam Bondi, procuratore generale, si tratta di una sentenza “insufficiente”, aggiungendo che: “Il tentato assassinio del giudice della Corte Suprema Brett Kavanaugh è stato un disgustoso attacco contro l’intero sistema giudiziario da parte di un individuo profondamente disturbato. Il Dipartimento di Giustizia presenterà ricorso contro la sentenza palesemente insufficiente imposta dal tribunale distrettuale, che non riflette i terribili fatti di questo caso” – si legge in un post su X.com.

TRANS CONDANNATA A 8 ANNI PER TENTATO OMICIDIO GIUDICE KAVANAUGH: PERCHE’ UNA PENA LIEVE

Per motivare la sua decisione, la Boardman ha parlato per due ore, affermando che la richiesta di 30 anni di galera non fosse “ragionevole” e che non teneva conto di tutti i fattori della vicenda. Secondo il giudice, lo stato di salute mentale di Roske https://www.ilsussidiario.net/news/disforia-di-genere-uk-da-200-a-10mila-minori-trans-in-10-anni-serve-assistenza-non-interventi-chirurgici/2795006/ in quel periodo e l’errata assunzione di alcuni farmaci, oltre al fatto che la trans si sia costituita, hanno pesato in favore di una pena meno severa.

“Se non avesse chiamato il 9-1-1, le forze dell’ordine non avrebbero mai saputo di Sophie Roske e del suo complotto per uccidere un giudice della Corte Suprema” – ha affermato Boardman. Secondo i PM, la trans aveva pianificato di uccidere fino a tre giudici della Corte Suprema, così come emerso da alcune ricerche online effettuate dalla stessa condannata.