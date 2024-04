Teo Bordagni, chi è il marito di Nina Soldano/ Il matrimonio nel 2016: “Gli ho detto subito sì”

Teo Bordagni, chi è il marito di Nina Soldano: il matrimonio in America

Oggi pomeriggio torna in onda La volta buona, con una nuova puntata ricca di ospiti ed interviste. Caterina Balivo accoglierà nel suo salotto di Rai 1 anche Nina Soldano, attrice nota ai più per interpretare Marina Giordano nella soap Un posto al sole, da quasi 30 anni in onda su Rai 3. Ma, oltre alla carriera sul piccolo schermo, che cosa si conosce della sua vita privata? Nina Soldano da anni vive al fianco dell’uomo della sua vita, l’ingegnere torinese Teo Bordagni, diventato suo marito nel 2016 con il matrimonio celebrato a New York dopo 5 anni di convivenza.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2015, l’attrice aveva confessato per quale motivo ha deciso di sposarsi: “Non lo facciamo per la fede al dito: la fede ce l’abbiamo già nel cuore. Ma da sempre desideriamo chiudere il nostro cerchio col matrimonio, e ora stiamo vivendo un momento bellissimo, romantico. Ci siamo trovati, siamo stati fortunati: lui poteva incontrare l’attrice capricciosa e viziata e io il ragazzino scapestrato. In passato, ho rifiutato ben due proposte di matrimonio. A Teo ho detto subito sì: un motivo ci sarà“.

Nina Soldano sul marito Teo Bordagni: “Ridicola la definizione di toy boy“

Teo Bordagni, originario di Torino e di professione ingegnere, ha 12 anni in meno di Nina Soldano. La differenza d’età, però, non ha mai rappresentato un problema per la coppia. E anche la stessa attrice, sempre nel corso dell’intervista a Oggi, aveva definito “ridicola la definizione di toy boy” spesso affibbiata al marito: “Teo è un uomo di 40 anni, un ingegnere con un lavoro importante, non un ragazzetto senza arte né parte che si accasa col personaggio più “piazzato”. A definire un toy boy sono altri dislivelli. Lui ha solo 12 meno anni di me“.

Ma come si è conosciuta la coppia? Galeotti, forse per lei in maniera inaspettata, furono i social: “Su Facebook. Amici comuni, la richiesta di amicizia, una chat tira l’altra, poi il primo appuntamento, dato prudentemente a Napoli, città in cui io mi sentivo protetta da brutte sorprese. E invece nel giro di pochi mesi vivevamo insieme a Roma“.











