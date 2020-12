Teo Losito/ Adua Del Vesco: “Le ragioni del suicidio le sa lui” (Grande Fratello Vip 2020)

Al Grande Fratello Vip 2020 si torna a parlare di Teo Losito, il cantante e sceneggiatore di fiction per Mediaset conosciuto per essere stato il volto della Ares Produzioni, la casa di produzione fondata da Alberto Tarallo su cui Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno fatto delle rivelazioni choc. Classe 1965, Teodosio Losito è nato a Milano e ha cominciato la sua carriera come cantante. Nel 1987 debutta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con la canzone “Ma che bella storia…”, ma non arriva alla fase finale. Qualche mese dopo partecipa al Festivalbar con “Direttamente al cuore”, canzone scritta da Cristiano Malgioglio. Non solo cantante, Losito lavora negli anni 90 anche come attore di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel. Qualche anno dopo diventa sceneggiatore di fiction per Mediaset di successo tra cui: Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Sangue caldo, Pupetta: Il coraggio e la passione e Rodolfo Valentino – La leggenda.

Teo Losito, il ricordo di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip 2020

Queste di fiction Teo Losito le ha realizzate tutte con il compagno Alberto Tarallo, fondatore della Ares Film. Purtroppo l’8 gennaio del 2019 viene trovato morto suicida nella sua casa. A ricordarlo in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip è Adua Del Vesco: “lui è stata l’unica persona che mi ha capito in tutti questi anni. Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos’è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un’altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse “Quando torni a Roma?”.



