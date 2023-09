Teo Mammucari: “Addio a Mediaset? Nessuna questione di soldi”/ “Enrico Papi ha spazio senza risultati…”

Teo Mammucari, da giurato a concorrente: il punto di vista sul “passo indietro”

Dopo mesi di rumor, indiscrezioni e voci di corridoio è ampiamente ufficiale: Teo Mammucari sarà un nuovo concorrente di Ballando con le stelle. Una svolta danzerina per la carriera del conduttore che con il talent di Milly Carlucci può offrire una sua versione assolutamente inedita. In vista del passaggio in Rai, l’ex volto de Le Iene ha però avuto modo di parlare anche di alcune questioni riferite al passato recente. Come riporta Biccy, Teo Mammucari ha rilasciato un’intervista per Il Messaggero tornando sul controverso addio ai programmi Mediaset.

“Se passare da giurato di ‘Tu si que vales’ a concorrente di ‘Ballando’ è un passo indietro? No, il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perchè non sa fare altro”. Piuttosto chiaro il pensiero di Teo Mammucari, che considera la nuova esperienza in Rai tutt’altro che una regressione dal punto di vista professionale. In ogni caso, non mancano parole di elogio per due compagni di viaggio in particolare: “Sei anni a ‘Tu si que vales’ in mezzo a De Filippi e Scotti – a cui sarò sempre grato – sono stati la consacrazione della mia carriera; ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa?”

Proseguendo nel suo discorso a Il Messaggero – come riporta Biccy – Teo Mammucari ha deciso di entrare nel merito della separazione da Mediaset, citando Le Iene, e soprattutto aggiungendo dei dettagli inediti. “Mi dicevano che se avessi fatto ‘Tu si que vales’ per un altro anno mi avrebbero dato Le Iene; ma il programma di oggi non ha più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset di poter fare un programma mio; mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico…“. Dalle parole del conduttore si deduce dunque come siano state le vedute differenti ad averlo portato verso strade differenti.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per il quotidiano, Teo Mammucari si è lasciato andare ad una stoccata nemmeno tanto velata nei confronti di un collega. “Se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perchè, soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati…”. Il conduttore ha poi aggiunto: “Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perchè cambia”.











