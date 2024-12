Thais Wiggers, ex compagna di Teo Mammucari svela: “Storia turbolenta, ecco perché è finita”

La prima ospite della puntata di oggi di Verissimo è stata Thais Wiggers, ex Velina di Striscia la notizia ed ex compagna di Teo Mammucari e proprio sulla storia d’amore con il conduttore e comico ha rivelato: “Noi siamo stati davvero innamorati, c’era molta passione. Eravamo, siamo, due persone di carattere forte quindi grande passione perché per noi non ci sono mezzi misure quindi è stata una storia un po’ turbolenta. Eravano una coppia turbolenta ma molto innamorato.”

Subito dopo Silvia Toffanin ha chiesto a Thais Wigger perché è finita la storia d’amore con Teo Mammucari e la showgirl ha ammesso: “Perché è finita la storia? Non era finito l’amore però non stavamo più bene insieme e quindi per il bene di nostra figlia Julia, che aveva 1 anno e mezzo ci siamo lasciati. Poi io sono rimasta in Italia noi vivevamo a Roma ma io sono ritornata a Milano e Juliana Moreira mi è stata molto difficile.” Ed inoltre ha aggiunto che all’epoca aveva solo 24 anni e non è stato facile gestire quella situazione: “Non è facile essere mamma quindi essere mamma giovane, straniera, non nel tuo Paese e lontana dalla tua famiglia non è stato facile però… mi sono fatta i muscoli.”

E durante la chiacchierata Thais Wiggers sulla famosa frecciata lanciata a Teo Mammucari si è sbilanciata spiegando bene le sue intenzioni e la frase “Tempo a tempo le maschere cadono”. Thais ha rivelato: “Dopo tutte le distorsioni dei discorsi ed il fatto che io venivo dipinta sempre come la cattiva anche gli altri hanno notato delle cose. È difficile avere un dialogo con lui che nei anni ha fatto dei monologhi in cui ha descritto dei comportamenti che non sono stati i miei comportamenti. Io non sono venuta qui per parlare male del padre di mia figlia ma io ho fatto quella stories perché tutti in quel momento hanno capito che con una persona così non si può avere un dialogo.” E sull’anno sabatico del conduttore ha aggiunto: “Sinceramente non sono felice di quello spettacolo quindi meglio, tutto l’affetto della mia famiglia l’ha trasformato in quel monologo.”