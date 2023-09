Teo Mammucari concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2023/ L’annuncio in un video

Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023: l’annuncio è ufficiale

Il cast di Ballando con le stelle 2023 va via via definendosi, con l’ufficializzazione graduale dei grandi volti noti che popoleranno la pista da ballo di Rai1. Milly Carlucci e gli autori stanno centellinando gli annunci ufficiali, per far assaporare gradualmente al pubblico l’attesa e la curiosità del pubblico attorno ai concorrenti della nuova edizione. E, proprio oggi, è arrivato attraverso i canali social del programma un altro attesissimo annuncio: Teo Mammucari è un nuovo concorrente ufficiale.

È un video a svelare la notizia, con Teo Mammucari che, a bordo di una monoruota, si rivolge così al suo pubblico: “Eccomi, ciao a tutti! Mi hanno chiesto: ‘Sei pronto per Ballando con le stelle?’. Ho detto: ‘Assolutamente sì‘. Mi hanno detto: ‘Mi raccomando. Ci vuole equilibrio, postura’. Guardate che equilibrio che ho io, sto camminando su una ruota. Equilibrio, postura, testa alta“. Poi, con la classica ironia che lo contraddistingue, aggiunge: “Sono stato 12 anni campione di tango e di valzer, ho vinto il campionato del mondo di valzer viennese in Austria. Insomma, sono un mito. Ci vediamo a Ballando con le stelle“.

Ballando con le stelle 2023, il cast di Milly Carlucci

Milly Carlucci piazza dunque un altro colpo a sorpresa, per rendere il cast di Ballando con le stelle 2023 il più possibile appetibile per il pubblico. La conduttrice sta imbastendo un gruppo di concorrenti di elevato spessore, con numerosi nomi che sono stati già ufficializzati. Da Ricky Tognazzi a Paola Perego, da Rosanna Lambertucci a Simona Ventura e Giovanni Terzi, sino ad Antonio Caprarica. Da registrare, invece, la rinuncia di Bruno Barbieri, uno dei nomi quasi dati per certi sin dall’inizio.

Da annotare, inoltre, come il debutto di Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023 arrivi in una collocazione dei palinsesti tv non indifferente. Il dance show va infatti in onda nel sabato sera di Rai1, nella stessa fascia oraria in cui, su Canale5, verrà trasmessa la nuova edizione di Tu sì que vales, talent di cui è stato giudice fino all’anno scorso. Ora, al suo posto al fianco di Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi in giuria, ci sarà Luciana Littizzetto.

📣 Teo Mammuccari e il ballo? Tutta una questione di equilibrio, postura e testa alta, e lui ci sta lavorando, eccome se lo sta facendo! Guardate un po'🤭#BallandoConLeStelle @milly_carlucci













