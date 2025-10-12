Teo Mammucari, nel consueto momento giocoso a Domenica In, si è reso protagonista di un simpatico siparietto: la reazione di Mara Venier.

E’ ormai un appuntamento imperdibile lo spazio di Domenica In dedicato a Teo Mammucari; il comico anche quest’oggi si è messo in evidenza per la sua irriverenza, ancora con la complicità di Mara Venier con la quale ha dato vita all’ennesimo siparietto. Per la prima volta al fianco del conduttore c’è anche una valletta che lui però presenta in maniera decisamente irriverente: “Ve la presento, mi ha chiamato Gigi Marzullo e mi ha detto: ‘Ti prego, falla lavorare’…”. A questo punto interviene Mara Venier: “Ma dai che è sposato, non mettere zizzania!”.

Teo Mammucari non si placa e, con la medesima ironia, rincara: “No, ma è l’amante di Gigi Marzullo!”. Mara Venier interviene ancora, forse preoccupata per l’ironia del conduttore: “Non dire queste cose, Gigi non farebbe mai una cosa del genere!”. Parole che hanno servito al comico un’ulteriore battuta, per nulla casuale: “Io amo Mara perchè lei difende tutti…”.

Teo Mammucari punzecchia con ironia a Domenica In: “Enzo Miccio? Il momento più importante del programma…”

Ne ha per tutti Teo Mammucari a Domenica In quando si tratta di rendere i toni più gioiosi e spensierati, soprattutto dopo la serie di interviste particolarmente intense che riguardano la prima parte del programma. Il comico prende di mira anche i colleghi, in particolare Enzo Miccio. Dopo l’intervento di Mago Silvan che ha intrattenuto il pubblico con un suo piccolo spettacolo di illusionismo, Mammucari aggiunge il suo classico tocco: “Abbiamo poco tempo, mi dicono che c’è il momento più importante della trasmissione. C’è Enzo… Mara, ma stai scherzando?”. I più maligni potrebbero interpretarla come una frecciatina – visti i precedenti – partendo dal ‘abbiamo poco tempo’ fino al riferimento ad Enzo Miccio per il ‘momento più importante della trasmissione’. La realtà dei fatti è molto più probabile che sia la capacità di Teo Mammucari di scherzare su argomenti che possono suscitare una duplice accezione.

Non si smentisce anche sul finale, incalzato da Mara Venier: “Ma Silvan si è preso tutto il tuo spazio?”, Teo Mammucari a questo punto rincara: “Ma no, l’ha preso Enzo Miccio il mio tempo…”. Insomma, tra il serio ed il faceto, forse il co-conduttore di Domenica In non era poi così ironico nel segnalare il poco spazio a lui dedicato.