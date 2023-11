Teo Mammucari contro Selvaggia Lucarelli: “Volevi fare mio lavoro ma non ci sei riuscita”/ “Non è per tutti”

Teo Mammucari provoca Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: “Avresti voluto fare il mio lavoro, ma non ci sei riuscita”

A Ballando con le Stelle 2023, Teo Mammucari non le manda a dire a Selvaggia Lucarelli. In una clip che precede la sua esibizione, il comico si toglie qualche sassolino nei confronti della giornalista, tornando sui loro trascorsi e rivelando alcuni dettagli sulla giurata. A Mammucari, innanzitutto, non è andata giù la frase che Selvaggia ha pronunciato la scorsa settimana, quando gli ha detto “io sono il giudice tu sei il concorrente. Ti entra una battuta ogni dieci“.

Teo Mammucari 'incastra' Selvaggia Lucarelli: "Io e te siamo stati a cena insieme"/ Poi è lite: "Scorretta"

“Puoi giudicare il bello, non me…”, risponde piccato Teo Mammucari che nella clip punge ancora la Lucarelli. “Voleva fare il lavoro che faccio io, perché da ragazzi ci conoscevamo. Non ci è riuscita, non è un mestiere per tutti”.

Lo sfogo di Teo Mammucari dopo lo ‘scontro’ con Selvaggia Lucarelli: “Non voglio piacere a tutti, voglio essere me stesso”

“Ma lei (Selvaggia Lucarelli, ndr) ha un altro grande talento”, afferma Teo Mammucari nella clip, dosando bene le parole e spiegandosi meglio. “Lei ha pepe e a me questo pepe piace. Lo zero che ho ricevuto da lei è più bello perché ha rosicato e il pubblico ha protestato dicendo che era troppo”, continua l’ex conduttore delle Iene.

TEO MAMMUCARI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ È polemica: "Balli bene ma non fai parlare!"

“Io non voglio piacere a tutti, sono scomodo per tanto. Io voglio essere me stesso e vivere la mia vita. Se dentro il tuo bagaglio hai dolore, fuori hai il dolore. Se dentro sei sereno fuori sei sereno. Siamo il riflesso di quello che siamo in esterno”, conclude Teo Mammucari. Altre scintille tra Teo e Selvaggia durante la diretta, quando lui dice di voler prendere il suo posto in giuria. Lei gli dice di averlo visto all’opera a Tu si que Vales e di non aver visto un granché. “I numeri dicono altro“, replica lui seccato.

LEGGI ANCHE:

Perché Teo Mammucari ha lasciato Tu sì que vales e Le Iene?/ "Stanco di fare da anni gli stessi programmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA