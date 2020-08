Teo Mammucari corteggiato da Nadia Toffa/ Video scherzo Le Iene: “Me la scop*!”

Tra i servizi riproposti nello speciale de Le Iene dedicato a Nadia Toffa viene mostrato anche quello molto divertente che ha come protagonista Teo Mammucari. Siamo ai primi giorni da conduttore de Le Iene al fianco di Ilary Blasi e Nadia Toffa si offre come complice per uno scherzo il cui scopo è quello di farlo innamorare. Nadia si fa aiutare da un sedicente mago che le chiede di procurarsi dei capelli, poi le indica come procedere per ottenere l’attenzione che cerca. Nadia inizia a corteggiarlo, senza ricevere particolari attenzioni da Mammucari che nemmeno ricorda i suoi servizi. Lo scherzo va avanti e la Toffa ce la mette tutta, fino a quando ad intervenire è Davide Parenti, che indaga sulle intenzioni di Mammucari con Nadia.

Teo Mammucari casca nello scherzo di Nadia Toffa e si fa “conquistare” a Le Iene

“Ma ti piace?” chiede Parenti a Teo Mammucari, che risponde un po’ perplesso ma ammette di trovarla carina. “Ha poco seno, – dichiara – all’inizio era tutta appiccicosa, poi non l’ho vista più. Comunque se insiste me la scop*!” è la frase culmine della conversazione. La reazione della Toffa è entusiasta: “Ha funzionato, il mago ci è riuscito!” scherza poi l’inviata. Alla fine del servizio è stata poi riproposta anche la reazione di Teo Mammucari dopo aver rivisto lo scherzo in diretta. A Nadia Toffa e Ilary Blasi ha detto: “Grazie di questa bella figura di merd*! Menomale che siete amiche, pensa se vi stavo sul caz*o!” (Clicca qui per il video dello scherzo)



