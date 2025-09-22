Teo Mammucari sommerso dalle critiche dopo la prima puntata di Domenica In: ecco perché

Ieri, domenica 21 settembre, Teo Mammucari ha fatto il suo debutto al fianco di Mara Venier a Domenica In, occupandosi soprattutto del famoso gioco del “tabellone”, ideato da Gianni Boncompagni negli anni ’80. Questo ritorno ad un format storico ha attirato diverse critiche contro il comico, facendo riemergere alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa da Teo contro la Mediaset. Difatti, durante la promozione del suo programma di Rai 2, “Lo spaesato“, aveva spiegato di aver deciso di lasciare la Mediaset per la Rai, nonostante i compensi più bassi, poiché stufo del “vecchiume televisivo“.

In particolare, si era riferito all’idea di Pier Silvio Berlusconi di riportare su Canale 5 La Ruota della Fortuna, sottolineando la mancanza di coraggio nel proporre qualcosa di nuovo. Ebbene, a distanza di tempo, il quiz show sta ottenendo ascolti record, mentre Mammucari ha preso il timone del Tabellone, non esattamente un gioco innovativo. Di conseguenza, sui social lo hanno sommerso di critiche, accusandolo di ipocrisia e bocciando totalmente la nuova formazione del talk domenicale.

Flop per Domenica In: critiche per Mammucari e Venier

Oltre alle critiche riservate a Teo Mammucari, la prima puntata della nuova edizione di Domenica In è stata stroncata in generale da pubblico e stampa. Sicuramente, il momento più discusso è stato l’intervento in diretta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha parlato delle sue abitudini culinarie della domenica. Il collegamento, trasmesso all’inizio della puntata, ha suscitato critiche soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle, che hanno accusato la Rai di trasformare il programma in una vetrina per la premier, in vista delle prossime elezioni regionali. Nonostante ciò, gli ascolti sono stati molto deludenti, raccogliendo solamente 1.831.000 spettatori con uno share del 17,1% nella prima parte, e 1.411.000 spettatori con il 14,6% di share nella seconda parte.