TEO MAMMUCARI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLLE 2023/ Selvaggia Lucarelli provoca: “Molosso”

Teo Mammucari, scatta la polemica a Ballando con le stelle 2023: “Suggerite solo ad Antonio Caprarica!”

Anche Teo Mammucari nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 si è dovuto cimentare con la prova a sorpresa. Il conduttore ha dovuto ballare da solo, senza la sua maestra di ballo Anastasia Kuzmina e indovinare ballo e passi di danza. Mammucari, però, ne ha approfittato per fare il suo show. Si è esibito su un Boogie tra le note di Il tuo bacio è come un rock di Adriano Celentano ma al momento di indovinare il tipo di danza ha polemizzato con Milly Carlucci e la giuria: “A Caprarica suggerite si e a me no… è un Boogie comunque” E poi ha tirato in mezzo la rivale Selvaggia Lucarelli: “Selvaggia fai un’opera buona” “Ci manco io che ti suggerisco ti attacchi” è stata la replica immediata della giurata che poi ha concluso provocatorie: “Sembravi un molosso che balla come un tronco.”

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina e la polemica con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2023

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina proseguono il loro percorso a Ballando con le Stelle 2023 tra le polemiche. Il comico e conduttore televisivo con il suo carattere sta oscurando sia il talento della maestra che il suo di “aspirante ballerino”. Settimana dopo settimana, i due hanno portato sulla pista del dance show di successo di Rai1 delle ottime prove di ballo messe però in secondo piano dai commenti, a volte scherzosi altre volte un pò meno, del conduttore verso i concorrenti e i giurati. Nell’ultima puntata Mammucari si è scontrato ancora una volta con Selvaggia Lucarelli che, le va riconosciuto, è riuscita a pronunciare solo tre parole. “Mi fai quasi tenerezza” – ha detto la giudice di Ballando. Nemmeno il tempo di concludere il suo pensiero che il comico l’ha ripresa attaccandola in diretta televisiva.

“A me fai tenerezza te, ti devo dire la verità. Sembri un albero di Natale e io ti faccio tenerezza? Ma falla finita, dai” – ribatte subito il concorrente proseguendo nel suo monologo che lascia zittiti tutti, compresa Milly Carlucci. “Sono qua, mi sono messo in gioco, e devi essere orgogliosa perché è una cosa che tu non farai mai” – aggiunge il comico, il cui comportamento oramai ha cominciato a stancare anche il pubblico dei social. “E’ chiaro che #Mammucari arriva al momento giusto, ma è stato esagerato, maleducato e fuori tempo comico. Deve dissacrare la giuria?Però prima li lasci parlare e poi colpisci e affondi. Teo:Voto 0” – scrive un utente.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, finalisti di Ballando con le Stelle 2023?

Polemiche a parte, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono tra i concorrenti più discussi di Ballando con le Stelle 2023. Sulla pista da ballo i due ballano, e anche molto bene, ma il carattere spavaldo e sopra le righe del comico potrebbe giocare a suo sfavore, visto che ogni settimana assistiamo a scontri con i giurati, in primis Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ma anche con i colleghi e concorrenti di Ballando. Una situazione che ha spinto anche la stessa maestra Anastasia Kuzmina a lanciare un vero e proprio appello al suo allievo durante l’ultima puntata di Domenica In: “Sinceramente spero si risolva tutto, perché con Teo si ride dalla mattina alla sera: lui va da Rosanna e fa la battuta, fa da mental coach a Sara Croce dicendole che deve parlare di più”.

Chissà che Teo Mammucari non inizi dalla prossima puntata a spegnere i riflettori su se stesso lasciando parlare le prove da ballo in pista che potrebbero davvero portarlo alla finale del programma!











