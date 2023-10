TEO MAMMUCARI E ANASTASIA KUZMINA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ È polemica: “Balli bene ma non fai parlare!”

Per la seconda puntata di Ballando con le stelle 2023 Teo Mammucari è pronto a dimostrare alla giuria di essere sì un comico pronto a fare sempre una battuta, ma di essersi anche impegnato nel ballo.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina si esibiscono, poi la parola passa alla giuria. Zazzaroni: “Hai molto senso del ritmo ma hai fatto un misto di dolci, messo un po’ di tutto”. Canino: “Mi è piaciuto molto, l’ho trovato molto nelle tue corde”. Lucarelli: “Sei avvitato su te stesso, ed è un peccato perché io ti trovo molto interessante quando sei serio”. Mariotto: “Era samba questo? Io mi aspetto che viene fuori una cosa incredibile per come la meni!” Smith: “Hai una cosa veramente molto insolita: una musicalità pazzesca! Molto flessibile”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Teo Mammucari 'incastra' Selvaggia Lucarelli: "Io e te siamo stati a cena insieme"/ Poi è lite: "Scorretta"

La coppia formata da Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina è tra le favorite di questa nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma…

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno cominciato con il piede giusto la loro avventura a Ballando con le Stelle 2023. L’ex conduttore delle Iene si è messo alla prova nel programma di Milly Carlucci, affermandosi come uno dei protagonisti della prima puntata. Proprio sabato scorso, in occasione del debutto, non si è lasciato scappare un bacio sulle labbra al giudice Guillermo Mariotto, mentre al momento della classifica non le ha mandate a dire ad Antonio Caprarica, che a sua volta ha replicato con garbo e fermezza. Per quanto concerne il ballo, la coppia si è cimentata in un bellissimo boogie hogie. Malgrado qualche sbavatura in pista, ha conquistato applausi scroscianti.

Perché Teo Mammucari ha lasciato Tu sì que vales e Le Iene?/ "Stanco di fare da anni gli stessi programmi"

“Non ce la faccio più”, ha commentato sfinito il ballerino al termine dell’esibizione. Quindi i commenti benevoli dei giudici, con la sola Selvaggia Lucarelli che ha evidenziato i punti d’ombra, benché creda nelle sue qualità. “E’ una mezza schifezza quel che vediamo ma hai grande energia e sei simpatico”, le sue parole.

Teo Mammucari, il feeling con Mariotto e le schermaglie con Caprarica: “Lo devo provocare”

Con Guillermo Mariotto si è creata subito una sintonia particolare, con tanto di siparietti che hanno divertito il pubblico. Mossa astuta da parte di Teo, che però dovrà mostrare progressi in pista da ballo al di là della sua verve comica che a quanto pare lo ha aiutato anche a salire in classifica. “Ti amo Mariotto, ti ho visto nudo quando abbiamo giocato a calciotto… lo devo provocare”.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, concorrenti Ballando con le stelle 2023/ L'ex iena promette:"Vinco io"

La parte più succulenta a fine puntata, quando è stato confermato lo spareggio tra la coppia di Antonio Caprarica e quella di Rosanna Lambertucci. Teo Mammucari è tornato a provocare il giornalista, esattamente come aveva fatto durante la serata. “Non me lo aspettavo”, lo ha gelato con ironia. “È simpatico, ma la correttezza non sa cosa voglia dire”, la replica di Caprarica. Questa sera un chiarimento?











© RIPRODUZIONE RISERVATA