TEO MAMMUCARI E ANASTASIA KUZMINA, FINALISTI A BALLANDO CON LE STELLE 2023/ “Pentito delle scuse a Selvaggia”

Ballando con le stelle 2023: nuove scintille tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina nella finale di Ballando con le stelle 2023 si sono esibiti in un Jive che ha convinto tutti sia il pubblico che la giuria. Tuttavia più che l’esibizione ha prende la scena sono state le nuove scintille tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Il conduttore, infatti, nella breve clip di riepilogo di tutto il suo percorso nello show di Milly Carlucci ha ammesso di essersi pentito di aver scusa a Selvaggia Lucarelli.

Dopo l’esibizione di Teo Mammucari in coppia con Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2023, il conduttore ha rincarato la dose e spiegato a Selvaggia Lucarelli: “Io ti parlo con il cuore in mano poi puoi credermi o no. Io non stavo attaccando le donne, io stavo attaccando te. E tu, come Fabio Canino, non sei una sconosciuta ma un po’ di conosco.”

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno regalato puntate molto movimentate a Ballando con le Stelle 2023. E in vista della finale…

Il percorso di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina è stato indubbiamente positivo a Ballando con le Stelle 2023, se parliamo del ballo. E’ stato invece eccezionale l’apporto che l’ex conduttore delle Iene ha dato allo show, grazie ad una sfrontatezza autentica ed una buona dose di esuberanza. Tante, anzi tantissime, schermaglie con Selvaggia Lucarelli e i giurati in quest’edizione, tra incomprensioni, malintesi e soprattutto provocazioni.

Dinamiche che hanno coinvolto anche alcuni suoi compagni di avventura, come Antonio Caprarica e Rosanna Lambertucci, coi quali ci sono stati parecchi “dissapori” lungo il percorso. Eppure Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sono riusciti ad arrivare in finale. Una finale che Teo aveva messo nel mirino fin dalla prima puntata e che adesso, finalmente, può giocarsi a viso aperto, appigliandosi a quel pubblico che può essere determinante al televoto.

Durante la semifinale, in onda la settimana scorsa, Mammucari ha regalato grandi emozioni. Lo abbiamo visto in una versione inedita, con il “cuore di papà” che solo sua figlia Giulia è riuscita a far emergere. La performance in pista da ballo, come sempre coinvolgente e ben fatta, ha lasciato il segno.

Il pubblico ha poi apprezzato moltissimo l’idea dell’attore di aprirsi sul suo passato doloroso, condividendo il traumatico ricordo del collegio dopo l’abbandono della madre. “Mia madre era in difficoltà, ha sbagliato a non dirmelo ma non si è resa conto. Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”, le parole taglienti di Mammucari prima di esibirsi. Questa sera, sabato 23 dicembre, con la sua maestra Anastasia Kuzmina proverà a chiudere il cerchio con un “gran colpo di teatro”. Un’ultima grande esibizione per finire in bellezza…

