Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Selvaggia stupisce: “Non sei andato male”/ Ma è polemica a Ballando!

Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari convince a sopresa Selvaggia Lucarelli

Sulle note di una rivisitazione di Bad Romance di Lady Gaga, Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2023 si sono esibiti con una complessa e difficile coreografia che non ha convinto i giurati. Il conduttore ha avuto delle imprecisioni e dei problemi di tempo ed inoltre non sono mancati anche degli evidenti errori. A sorpresa, però, mentre Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni hanno stroncato la sua esibizione, Selvaggia Lucarelli a sorpresa lo ha difeso.

Guillermo Mariotto, gaffe clamorosa a Ballando con le stelle/ Teo Mammucari: "Sei ubriaco?"

Nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli ha stupito tutti difendendo l’esibizione di Teo Mammucari: “Non sei andato male.” E subito dopo ha aggiunto che la coreografia era troppo complessa ed ovviamente tutto ciò non lo ha aiutato anzi al contrario lo ha penalizzato. Il conduttore e la sua maestra di Ballando con le stelle 2023 Anastasia Kuzmina hanno accolto con piacere il cambio di rotta della giurata ma poi, inaspettatamente, la polemica è scoppiata.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2023/ Lei: "può mirare alla vittoria, anche se..."

Selvaggia Lucarelli difende Teo Mammucari…ma scoppia lo stesso la polemica a Ballando con le stelle 2023

Nonostante le ottime premesse anche nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2023, sabato 9 dicembre, è scoppiata la polemica tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. La giurata, infatti, dopo averlo difeso nella sua esibizione gli ha chiesto come mai dopo le prime turbolente puntate in cui non sono mancati scontri con la giuria e soprattutto con lei, abbia cambiato comportamento si sia in un certo senso ‘evoluto’ imboccando un’ottima strada. Il conduttore però non ha compreso bene il suo ragionamento: “Selvaggia non devi avere pregiudizi non mi conosci, siamo arrivati ad un punto dove per me (il percorso a Ballando con le stelle 2023) è difficile.”

Selvaggia Lucarelli smonta Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023/ "Buonisti perché ti temono"

A questo punto Selvaggia Lucarelli gli ha rispiegato cosa intendeva per evoluzione nel suo comportamento a Ballando con le stelle 2023: “Ho parlato di un’evoluzione tua nel rapporto con la giuria che non riguarda solo il ballo ma ti sto dicendo una cosa bella ma Teo Mammucari la ascoltava guardando il pubblico.” Ed alla fine la giurata ha concluso: “Tu di guardi sempre dall’esterno ed hai sempre paura che il pubblico ti giudichi male.” Insomma anche in questa puntata non sono mancate delle scintille smontate solo da Milly Carlucci che ha dato il via alle votazioni dei giurati. Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, alla fine, hanno ottenuto un totale di 39 punti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA