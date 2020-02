Teo Mammucari e Ilenia Pastorelli/ “Dieci anni fa ci ho provato e…”

Teo Mammucari era il coniglio. Il primo choc della finale de Il Cantante Mascherato è stato proprio questo, il resto è arrivato con Guillermo Mariotto pronto a fare sempre del gossip anche quando la situazione non lo richiede. L’appassionante sfida portata in Italia da Milly Carlucci ha portato a casa una serie di successi ma se in molti oggi parlano di questo e della vittoria, anche su Al Bano, di Teo Mammucari, altri ancora riportano la frase di Mariotto che sembra svelare un mondo. In particolare, proprio nelle battute finali della serata di ieri sera, quando il vero volto del coniglio è stato svelato, il giudice della trasmissione ha rilanciato: “Su internet si parla di un flirt tra te e Teo Mammucari” rivolgendosi ad Ilenia Pastorelli.

IL FLIRT TRA ILENIA PASTORELLI E TEO MAMMUCARI SBARCA AL CANTANTE MASCHERATO

L’attrice ha subito preso la palla al balza etichettando, poco chiaramente, la cosa come una fake news al grido di: “Io so che c’è un flirt tra te e Valerio Scanu”. L’imbarazzo è aumentato quando proprio la Carlucci ha rivelato la vittoria del coniglio e il suo vero volto e in molti hanno notato che proprio Ilenia Pastorelli aveva indicato il conduttore e giudice di Tu si Que Vales come possibile protagonista sotto la maschera. Solo un insolito scherzo del destino o tra i due c’è davvero qualcosa di più? Le notizie sul loro presunto flirt non sono di adesso ma di qualche anno fa quando lui era un conduttore molto presente e lei “solo” una gieffina e una possibile fiamma tra le altre per Mammucari. Il loro bacio risale all’estate di sei anni fa e lo stesso conduttore alla fine lo ammette: “Dieci anni fa ho conosciuto Ilenia, ci ho provato con lei… quando ho saputo che era in giuria ho detto ‘mi ammazzo, mi riconosce subito'”. Si chiude così il sipario sul programma e a molti ha fatto piacere la puntualizzazione di Mammucari, forse a casa qualcuno poteva ingelosirsi…

