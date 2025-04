Teo Mammucari, conduttore ed ex compagno di Thais Wiggers, è scomparso dalle scene televisive e teatrali da qualche tempo. Esattamente da quando ha rilasciato l’intervista della discordia a Belve, qualche mese fa, abbandonando lo studio per in seguito alla lite con la giornalista e presentatrice Francesca Fagnani. Una decisione sorprendente, quella di fare un passo indietro, a cui hanno fatto seguito indiscrezioni e rumor sui motivi che hanno portato Teo Mammucari a compiere tale scelta.

“Sono andato in panico”, avrebbe confessato lui a Selvaggia Lucarelli dopo il passaggio polemico a Belve. Di certo, lo scontro con la Fagnani non lo ha visto uscire vincitore e sui social è stato travolto dagli insulti. Forse anche per questo motivo ha deciso di stoppare tutti i suoi impegni professionali, inclusi gli spettacoli previsti in teatro che lo avrebbero visto protagonista.

Teo Mammucari sparito dalle scene per motivi famigliari? “Non mi va di parlarne…”

Dietro questa decisione ci sarebbero inoltre delicate situazioni famigliari, come accennato dallo stesso Teo Mammucari. “Non posso e non voglio raccontarle…”, ha detto in merito il conduttore. Secondo quanto riferito dal magazine settimanale Gente, tuttavia, dietro lo stop di Teo ci sarebbe la mano di Thais Wiggers, ex compagna e madre della figlia del conduttore. Anche in questo caso si tratta di una semplice ipotesi giornalistica, dato che da tempo regna il silenzio.

La speranza è che in questi mesi di stop Teo Mammucari ritrovi se stesso e che presto possa tornare a calcare i palchi teatrali e a dominare la telecamera con la sua ironia e la sua verve comica. Seppur personaggio divisivo, non si può discutere che lo showman abbia tutte le carte in regola per intrattenere e divertire come non mai il pubblico.

