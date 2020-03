Teo Mammucari fidanzato?/ “Incontri passionali o storia clandestina…”

Alberto Dandolo lancia l’amo e tocca a noi coglierlo soprattutto quando si parla di misteriosi personaggi dello spettacolo come Teo Mammucari. Il bel conduttore ha fatto della privacy il suo stile di vita e, dopo aver messo insieme una serie di starlette e dive della televisione, ha deciso di far calare il sipario sulla sua vita privata ma questo non significa che non ha avuto altre relazioni o simili ma solo che, forse in rispetto della sua bambina, ha deciso di vivere tutto nell’ombra senza mai venire allo scoperto con una donna o l’altra. Il suo ultimo amore ufficiale è proprio l’ex velina Thais Souza Wiggers con la quale è rimasto dal 2006 al 2009, rapporto che nel 2008 ha dato vita a Julia Mammucari, figlia del conduttore. Proprio riguardo alla sua compagna ha dichiarato a Diva e Donna a suo tempo: “Ho passato i tre anni più belli della mia vita. Con una donna che ho amato, che amo e che amerò sempre“.

TEO MAMMUCARI FIDANZATO?

Dopo d’allora sulla sua vita privata è calato il silenzio tanto che nessuno si azzarda a confermare con certezza che Teo Mammucari abbia avuto o meno un’altra donna. A farlo è proprio Alberto Dandolo che sul settimanale Oggi lascia intendere che il conduttore si dedichi molto alla vita notturna in quel di Milano ma non si capisce bene se per una relazione stabile e, al momento, clandestina, oppure per una serie di fugaci incontri. Il giornalista scrive: “A Milano si mormora di vari incontri passionali in posti non noti di Milano. Solo fugaci fuochi di paglia o una relazione seria e clandestina?“. Non ci rimane che attendere il primo scatto ufficiale che lo ritrarrà insieme ad una donna…

