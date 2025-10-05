Teo Mammucari convinto di essere in pausa pubblicitaria: Domenica In in tilt, sguardi imbarazzati e reazioni dei fan.

Teo Mammucari è stato protagonista di un siparietto assai ironico a Domenica In, e ancora una volta non si placano le polemiche sul suo conto. Il comico e conduttore, infatti, era finito nella bufera dopo la sua non-puntata a Belve, con Francesca Fagnani che non riuscì ad intervistarlo da tanto era scontroso, e questo modo di fare ha reso sempre più faticoso agli altri del mondo dello spettacolo rapportarsi con lui.

Fortunatamente la prima gaffe di oggi a Domenica In si è risolta con un sorriso. Ma cos’è successo? Teo Mammucari ha fatto il suo ingresso credendo di non essere in diretta e per questo si è messo a passeggiare nello studio finchè Mara Venier non lo ha chiamato facendogli capire che erano in onda. “Ma me lo volete dire?” ha detto lui in tono ironico per poi continuare con la trasmissione. Ma la confusione non finisce, perchè mentre Mammucari pronuncia il numero di telefono per giocare, Mara gli ricorda che doveva prendere in mano appunto, il telefono. “Ma mi volete boicottare?“, risponde lui.

Teo Mammucari, scelta flop per Domenica In? Il parere dei social

I commenti nei confronti di Teo Mammucari sono stati piuttosto pesanti. Infatti sui social c’è chi non si capacita di come possa essere andato a Domenica In: “Ancora lo invitate“, dice un utente su Instagram, e ancora: “ma paghiamo il canone per vedere questo? Ho sempre seguito Domenica in ma quest’anno con Mammuccari è una delusione“. Tra i telespettatori, qualcuno su X si lamenta di come venga gestito il programma, definendolo un “minestrone senza senso” e uno “show confusionario“, con Mara Venier che non sembra nemmeno interessata a quello che accade: “Per me è uno spettacolo irrispettoso, fastidioso e svilente“, scrive un altro account. Cosa ne pensate?