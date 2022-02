Teo Mammucari “GF Vip? Tutto finto, mi viene il vomito”/ “Un genere che detesto”

Teo Mammucari lancia la bomba che arriva dritta contro il Grande Fratello Vip. Il celebre conduttore, che ritroviamo al fianco di Belen Rodriguez a Le Iene, ha rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano parlando di reality e ammettendo di aver ricevuto parecchie proposte a riguardo. Proposte che, tuttavia, sono sempre state rifiutate da Mammucari: “Ci provano sempre e io li mando ogni volta affanc… – ha infatti tuonato il conduttore nell’intervista, spiegando che – è un genere che detesto: dopo 3′ che li guardo, vomito.”

Thais Souza Wigger e Julia, ex fidanzata e figlia Teo Mammuccari/ "Per sempre..."

Teo fa poi riferimento al Grande Fratello Vip e, pur senza citarle, alle dinamiche che hanno visto protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge; così dichiara: “È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore.” Le affermazioni dure del conduttore hanno sollevato anche qualche malumore tra i colleghi, come lui stesso poi fa sapere.

Alfredo, fratello Teo Mammuccari/ Denuncia e tribunale, i due non si parlano più

Teo Mammucari rivela: “Colleghi non mi parlano più perché ho parlato male dei reality”

“Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: ‘Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più’. Risposta: ‘Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole’. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chili conduce!”, ha spiegato Teo Mammuccari in merito al suo pensiero sui reality.

Di recente è stato ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te, raccontando un aspetto privato riguardante il rapporto con suo fratello. Nell’intervista ha però voluto fare dei chiarimenti: “In realtà da Maria ho solo detto che non è scontato che due persone si vogliano bene solo per il fatto di portare lo stesso cognome. Non è sempre così, purtroppo. Ma mica ho tolto la parola a mio fratello! Poi, certo, è chiaro che se lavori in tv, in famiglia c’è chi ti guarda come una sorta di Re Magio, che aiuta tutti”, ha concluso.

Teo Mammuccari e Aida Yespica/ "Ci siamo traditi, ma neanche ci siamo arrabbiati"

© RIPRODUZIONE RISERVATA