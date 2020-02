Teo Mammucari/ Gossip con la Pastorelli e ritorno dalla De Filippi (C’è Posta per te)

Il ritorno del figliol prodigo, questo è quello che sarà per tutti rivedere Teo Mammucari alla corte di Maria De Filippi questa sera su Canale5. Il conduttore sarà ospite, insieme ai colleghi giudici di Tu Si Que Vales, della puntata di oggi, 15 febbraio a C’è Posta per Te, proprio per fare una sorpresa ad una fortuna ospite di cui la sanguinaria racconterà questa sera non senza risate. Teo Mammucari è reduce da un grandissimo successo, quello del programma della Rai, Il Cantante Mascherato, condotto e voluto da Milly Carlucci, e che lo ha visto proprio trionfare nei giorni scorsi. Era lui, infatti, a prestare la voce al cantante misterioso celato dietro la maschera del Coniglio, uno tra i più acclamati dal pubblico tanto da battere personalità come Arisa e Al Bano e portarsi a casa anche la vittoria. Il momento in cui Milly Carlucci ha svelato la sua identità ha colto di sorpresa il pubblico e i giudici. Però in giuria c’era una persona che fin dal primo momento non ha avuto dubbi sulla sua identità, Ilenia Pastorelli.

IL GOSSIP CON ILENIA PASTORELLI NE IL CANTANTE MASCHERATO

Proprio con lei è venuto a galla un vecchio gossip che li ha visti protagonisti quando lui era ancora un attivo conduttore e lei una ex gieffina anonima. Dopo la prima esibizione di Teo Mammucari, l’attrice ha fatto subito il suo nome dicendo che con la persona sotto la maschera aveva avuto una storia personale ma non lo vedeva da tempo. Poco prima che venisse svelata la sua identità il giudice de Il Cantante Mascherato, Guillermo Mariotto, ha detto che si vociferava che tra il conduttore Teo Mammucari e Ilaria Pastorelli ci fosse stato un flirt. La Pastorelli ha accolto il commento con una sonora risata e ha ribattuto a caldo dicendo che molti ora dicono che il flirt sia tra Valerio Scanu e Mariotto. Poi la rivelazione è arrivata quando Mammucari, toltosi la maschera, ha detto in diretta che davvero tra i due c’è stato un flirt 10 anni fa e che, infatti, sentendo che sarebbe stata in giuria sapeva che sarebbe stato scoperto subito.

Tra i prossimi impegni lavorativi di Teo Mammucari il prossimo in programma è lo spettacolo al Teatro San Babila del Teo Mammucari Live che si terrà il 12 e il 13 marzo. Lo spettacolo è intitolato Più bella cosa non c’è e il conduttore sfrutterà questa opportunità per presentarsi in una luce inedita e soprattutto più lontano dallo schermo televisivo e dal personaggio che si è creato. L’obiettivo è quindi quello di far trasparire un altro Teo, la versione reale che in questa occasione presenterà sotto una luce comica e introspettiva che andrà ad attraversare gli ultimi 20 anni della sua vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA