Teo Mammucari, alcuni mesi fa, ha raccontato della fine di un’importante storia d’amore: “Il motivo? Scelte private e personali..”.

Sappiamo bene quanto sia apprezzato dal pubblico, quanto la sua irriverenza abbia fatto scuola portandolo a dominare per anni la scena televisiva; Teo Mammucari, di contro, non ha mai amato che la sua vita privata finisse al centro dell’attenzione e dei riflettori. Una circostanza che vale tanto per gli amori del passato quanto per i più recenti, al punto che quando circa 2 anni fa è stato immortalato con la sua presunta nuova fidanzata nessuno sapeva della liaison in corso.

Chi è la fidanzata di Teo Mammucari? Se lo sono domandati in molti nel corso del tempo e lui, dal canto suo, ha sempre schivato le domande incalzanti sul tema sentimentale. Poche parole, una descrizione semplice ma senza entrare nel dettaglio: “L’ho conosciuta per strada per puro caso, poi ci siamo rivisti a Bologna e da lì è nato tutto”. Questa la genesi del loro amore e, stando alle informazioni reperibili, la fidanzata di Teo Mammucari non sarebbe un volto appartenente al mondo dello spettacolo; bensì, pare sia un maresciallo ordinario dell’esercito

Teo Mammucari, dopo ‘Belve’ rivelava: “Da poco è finita con una donna che ho amato molto…”

A quanto pare però, sarebbe finita da qualche mese la storia tra Teo Mammucari e quella che, si raccontava, fosse la sua fidanzata ‘segreta’. E’ stato proprio il conduttore a raccontarlo seppur senza entrare nel dettaglio come lecito che sia. “Ho amato tantissimo una donna con cui ho chiuso la storia da due mesi per scelte private e personali”. Archiviava così il tema sentimentale Teo Mammucari intervistato da TvBlog lo scorso gennaio, a margine di quella che fu la discussa chiacchierata con Francesca Fagnani a Belve, di fatto terminata ancor prima di iniziare.