Teo Mammucari: “Ho lasciato Le Iene per tornare a teatro”/ “La lite con Parenti…”

Teo Mammucari e il “caso” dell’addio a Le Iene: “Ho chiesto un programma tutto mio…”

Sono passate diverse settimane dalla presunta querelle con protagonista Teo Mammucari e il programma Le Iene. Il conduttore, per lo stupore dei telespettatori, era improvvisamente “sparito” dalla messa in onda alimentando involontariamente una serie di rumors e indiscrezioni su presunte liti dietro le quinte e rispetto alla linea del programma. L’attore nel corso delle settimane seguente ha raccontato la sua verità, specificando che la totalità delle voci circolate erano tutto fuorché attinenti alla realtà. In una recente intervista rilasciata per Libero, Teo Mammucari è tornato sulla scelta di lasciare la conduzione del programma, volgendo lo sguardo anche alla sua passione rinnovata per il teatro.

“Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto; in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione”. Inizia così il contributo di Teo Mammucari che spiega come il suo abbandono a Le Iene sia principalmente dovuto a nuove esigenze di carattere professionale. “Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione a Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5″. Il conduttore ha poi svelato un ulteriore dettaglio: “Ho chiesto a Italia 1 di darmi un programma tutto mio, ho presentato un progetto: mi hanno detto che stanno valutando. Quando saranno pronti la porta è aperta da entrambi i lati“.

Dalle parole rilasciate a Libero, si evince come tra Teo Mammucari e Mediaset non sussistano le ruggini tanto paventate in rete dopo l’addio a Le Iene. “Ho iniziato 25 anni fa come inviato, feci un anno di successo come intervistatore, poi chiesi almeno cento euro di aumento perché non rientravo con le spese. Mi dissero di no e arrivò Giovanni Benincasa che mi propose un programma da fare con il pigiama addosso”. Il conduttore parte poi dalla genesi del suo rapporto con Le Iene per arrivare a ciò che è successo di recente. “Mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora di lasciare spazio a chi ne aveva più di me“.

Teo Mammucari entra poi nel merito di una delle indiscrezioni più caldeggiate ai tempi della rottura con Le Iene, ovvero la presunta lite con Davide Parenti. “Lui ha litigato con tutti i conduttori che esistono, non lo dico io ma i giornali, però io non ho litigato con lui“. Il conduttore si pronuncia anche rispetto ai rumors sul contratto firmato di puntata in puntata: “Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli“.











