Teo Mammucari incidente hot: resta in mutande a Ballando con le stelle 2023/ “Se mi giro chiudiamo Rai1”

Ballando con le stelle 2023, incidente hot per Teo Mammucari: resta in mutande in diretta

La sesta puntata di Ballando con le stelle 2023 si è aperta con la prova a sorpresa, mentre le concorrenti donne si sono cimentate nella danza polinesiana i concorrenti uomini hanno dovuto esibirsi sulle note de La Febbre del Sabato Sera. E proprio durante la sua esibizione con Anastasia Kuzmina Teo Mammucari ha avuto un incidente hot: è rimasto letteralmente in mutande. I pantaloni hanno ceduto e il conduttore voltandosi ha mostrando la rottura. Ovviamente non ha potuto portare a termine la prova.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2023/ Accusa social:"perché parla per 5 minuti?"

Teo Mammucari ha avuto un problema con i pantaloni e per questo è rimasto in mutande a Ballando con le stelle 2023. Davanti un’eccessivamente pudica Milly Carlucci, alla fine non si è visto nulla di volgare, il conduttore è riuscito a trasformare anche l’incidente hot in uno show. Teo Mammucari ha infatti rivelato: “Sono in mutande… Allora la sarta è stata due ore dietro mi avrà allentato il filo, altrimenti non si spiega.” L’imprevisto ha scatenato l’ilarità in teatro tra i giudici, Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni ed il pubblico.

Mammucari accusa Lucarelli: "Vota Caprarica per ciò che è lui, non per me"/ Lei: "Siamo stronz* ma non…"

Teo Mammucari ‘minaccia’ la giuria e Milly Carlucci: “Se mi date un votaccio, chiudiamo la Rai”

Ed a proposito di giuria, Teo Mammucari rimasto in mutande a Ballando con le stelle 2023 l’ha ironicamente minacciata, chiedendogli un bel voto: “Se mi date un votaccio mi giro faccio vedere il sedere alla giuria e chiudiamo Rai1” Guillermo Mariotto l’ho incitato a farlo ma il conduttore ha desistito. Carolyn Smith, alla fine, l’ha premiato con un bel 8 non tanto per la finta minaccia quanto per il fatto che ha ballato bene con dei passi giusti ed a tempo.

Teo Mammucari giudice di Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci: "La nostra giuria è fantastica, chissà..."

Continua dunque l’esperienza di Teo Mammucari, in coppia con Anastasia Kuzmina, a Ballando con le stelle 2023. Nelle prime puntate il conduttore e comico ha avuto dei contrasti con la giuria soprattutto con Selvaggia Lucarelli. Con quest’ultima non sono mancati scontri accesi e liti non solo nel programma ma anche via social. Gli attriti però sono stati risoltati nella scorsa puntata con un lungo abbraccio tra i due ma entrambi continuano a lanciarsi frecciatine











© RIPRODUZIONE RISERVATA