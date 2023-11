Teo Mammucari, la sua versione sulla lite con Antonio Caprarica a Ballando con le stelle/ “Gli ho dato solo…”

Teo Mammucari e Antonio Caprarica, il “caso” della lite a Ballando con le stelle

Grande attesa per questa sera in occasione della nuova puntata di Ballando con le stelle. L’attenzione però non è rivolta unicamente agli accadimenti nel merito della gara ma anche ad un retroscena emerso negli scorsi giorni. I fatti chiamano in causa Teo Mammucari e Antonio Caprarica, protagonisti a quanto pare di uno scontro piuttosto acceso. Tra l’altro, pare ci sia anche un video che racconta il tutto e che potrebbe essere mandato in onda proprio questa sera.

Nella giornata di ieri, come riporta BlogTivvu è intervenuta sulla vicenda anche Milly Carlucci rivelando alcuni dettagli in riferimento alla presunta diatriba tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. La conduttrice ha innanzitutto cercato di smorzare i toni, escludendo in maniera categorica la colluttazione o il trascendere esagerato della questione come raccontato sui social. Nel collegamento – come riporta il portale – è intervenuto lo stesso Teo Mammucari per dare la sua versione dei fatti, non prima di fare una sana ironia in linea con la sua irriverenza.

Teo Mammucari, la sua verità condita dall’ironia: “Ho detto che balla come un tronco bruciato…”

“No, diciamo la verità: gli ho dato solo una ginocchiata e poi quando era a terra una testata sul naso ed è svenuto. E lì si è offeso ed ha esagerato, perchè non si doveva offendere”. Queste le parole di Teo Mammucari che, con un po’ di sarcasmo, lancia una frecciatina a chi in questi giorni ha fantasticato sullo scontro con Antonio Caprarica dietro le quinte di Ballando con le stelle.

Sempre in collegamento dell’Auditorium – riporta BlogTivvu – Teo Mammucari ha aggiunto: “Avete visto quello che ho detto in diretta? Ecco, quelle stesse cose quando sono andato dietro le quinte diciamo che lui le ha prese in maniera meno elegante e si è arrabbiato, ma non è successo niente. Io ho detto delle cose bellissime; ho detto che balla come un tronco bruciato, come un molosso senza una zampa…”Il concorrente ha dunque spiegato, seppur non entrando nel merito dei dettagli e aggiungendo sprazzi di ironia, quanto accaduto con Antonio Caprarica. Il concorrente di Ballando con le stelle ha poi aggiunto: Il rispetto? Se tu parli di come si balla, non c’è niente di male! Io posso toccare chiunque dicendo che balla bene, altro discorso se offendi”.

