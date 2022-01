Teo Mammucari: “Non parlo più con mio fratello”/ La rivelazione a C’è posta per te

La seconda puntata di C’è posta per te 2022 si apre con una sorpresa fatta dai giudici di Tu si que vales a due fratelli, Carmine e Francesco, rimasti orfani dopo la prematura morte dei loro genitori. Il rapporto speciale tra questi due fratelli è lo spunto per i quattro ospiti per raccontare alcuni aspetti della loro vita personale. Dopo Gerry Scotti e Sabrina Ferilli è Teo Mammucari a prendere la parola, lasciandosi andare ad una confessione molto personale. Il conduttore ha così raccontato il rapporto con i suoi fratelli, ammettendo di non averne affatto con uno dei due.

Emanuele, sorpresa a mamma e nonna a C'è posta per te/ "Senza un papà ma con voi"

Teo Mammucari e la lite col fratello: “Non ci parliamo”

“Io ho un fratello italo-pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo…”, ha esordito il conduttore. Sabrina Ferilli, incuriosita, ha chiesto i motivi di questo litigio tra fratelli; Mammucari non si è tirato indietro: “Quando inizi a fare questo mestiere per le persone tu cambi. Le persone ti dicono ‘Non ti voglio disturbare e non ti chiamo’ come se noi fossimo chissà cosa ma si dimenticano che noi siamo solo persone. Quindi cominciano questi piccoli problemi legati a queste cazz*te che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare…” Ancora oggi, sottolinea, per questo motivazioni lui e suo fratello ancora non si parlano.

LEGGI ANCHE:

C'E' POSTA PER TE 2022, 2A PUNTATA/ Diretta, storie: Emanuele sorprende mamma e nonnaVeronica non perdona suo padre a C'è posta per te/ "Non c'è mai stato", e chiude!

© RIPRODUZIONE RISERVATA