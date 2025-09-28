Teo Mammucari ‘tagliato’ nel gioco telefonico a Domenica In, il conduttore non la prende benissimo e Mara Venier ironizza: “Sei ancora qui?”.

E’ stata una puntata di Domenica In molto ricca, scandita dal passaggio tra temi diversi fra loro ma particolarmente coinvolgenti. Dal racconto di Enrico Brignano all’apertura su Ballando con le stelle 2025; passando per la struggente intervista ai genitori di Paolo Mendico fino al talk sulle ultime del caso Garlasco. Verso il finale di puntata non è mancato lo spazio dedicato al gioco telefonico di Teo Mammucari che, rispetto alla scorsa settimana, è risultato molto meno ‘corposo’ soprattutto dal punto di vista della durata.

Teo Mammucari ha evidentemente il compito di spezzare, in senso positivo, il ritorno di Domenica In. Con la sua direzione del gioco telefonico ci si proietta in un clima più spensierato soprattutto quando, come nel corso della puntata di oggi di Domenica In, si passano in rassegna temi molto delicati. Qualcosa ha però fatto storcere il naso al comico come si evince da una battuta – dal retrogusto di frecciatina – pronunciata nel momento dei saluti.

Mara Venier mette fretta a Teo Mammucari e lui lancia una frecciatina a Domenica In: “Grazie per questo spazio…”

“Vai avanti, vai, vai”, ripeteva più volte Mara Venier durante il gioco telefonico di Domenica In diretto da Teo Mammucari. Sembrava un tono scherzoso ma, nella realtà dei fatti, forse anche un modo per accelerare i tempi visto anche l’ultimo blocco da dedicare a Claudia Cardinale con l’intervento di Enzo Miccio. Un’accelerata che sembra non aver trovato il benestare di Mammucari che, una volta appresa la fine del momento dedicato al gioco telefonico, non si è trattenuto seppur con il sorriso: “Facciamo un’altra telefonata! Ah no? Bene, ho fatto 2 minuti oggi, grazie di questo spazio!”. Mara Venier lo abbraccia ridendo a crepapelle ma lo sguardo del collega sembra tradire una certa delusione per il poco spazio a disposizione; forse anche in relazione a quanto fatto da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Il siparietto si impreziosisce poi in chiusura di puntata con Mara Venier che chiama tutti i compagni d’avventura all’appello: “Salutiamo tutti, Teo sei rimasto? Pensavo fossi andato a casa… Teo vorrebbe fare ancora qualche telefonata!”. Teo Mammucari aggiunge ulteriore ironia rivolgendosi poi a Maria Chiara Giannetta: “Perchè non prendiamo anche lei?”. Una frase che è forse un’ulteriore stoccata al poco tempo a disposizione per lui a differenza di quello per Tommaso Cerno ed Enzo Miccio?